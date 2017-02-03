Исламские секты снова активировались в Крыму

Активизацией радикальных и экстремистских течений в Крыму, мимикрирующих в условиях российской реальности, очень обеспокоены местные имамы. Об этом, в частности, заявил во время заседания "круглого стола" муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев.

Фото: AP

Как отметил Аблаев, отмечается активизация таких сект, как "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ), "Хабашиты" (именующие себя "Таврическим муфтиятом", но подчиненные киевскому муфтию Ахмаду Тамиму), "Братья-мусульмане" (запрещены в РФ) и "салафиты" (филиал киевского центра "Ар-Раид", учрежденного "Братьями-мусульманами" ряда арабских стран, переименовавшийся в "Созидание").

При этом деятельность организации "Хизб ут-Тахрир" в Крыму стала более закрытой, однако она продолжает пытаться вовлекать в свои ряды молодежь, сталкивая ее с властями и провоцируя на "правонарушения, влекущие аресты и преследование по закону".

"Аресты подаются как "гонения на крымских татар" в целом, без объяснения, что причиной арестов являются правонарушения в рамках экстремистской секты, запрещенной во многих мусульманских странах. Более того, пропагандисты секты устраивают показные "дуа" (молитвы - ред.) во дворах арестованных с целью создания видимости "геноцида крымских татар", - отмечается в документах встречи.

По мнению имамов, "Ар-Раид" - "Созидание" пытается ориентировать крымских татар на зарубежные арабские центры, действующие через правительство Украины. "Налицо процесс "мягкой арабизации" крымских татар", - считают участники встречи.

По их данным, "хабашиты" имеют в Крыму филиал (наиболее крупный - в Евпатории), а недавно открыли в регионе медресе (учебное заведение, совмещающее функцию средней школы и мусульманской духовной семинарии) и начали готовить адептов украинского муфтия Ахмада Тамима.

"Все это не может не тревожить! И мы обращаемся к руководству Республики Крым, к руководству Российской Федерации с просьбой обратить внимание на опасность, исходящую от радикальных и экстремистских сект, прикрывающих исламом деятельность, далекую от ислама", - заявили участники встречи.

Предполагаемых организаторов и членов ячеек "Хизб ут-Тахрир" ("Исламской партии освобождения") в 2015-2016 годах арестовывали в Севастополе, Ялте, Бахчисарае и Симферополе. "Севастопольская четверка" уже получила реальные сроки.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в апреле 2016 года Министерство юстиции России запретило "Меджлис крымско-татарского народа" как экстремистскую организацию. Прокуратура Крыма обвинила лидеров организации в сотрудничестве с наемниками террористических организаций, таких как "Серые волки", "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена на территории России).

Напомним, 31 января 2017 в Крыму за связь с террористической организацией "Хизб ут-Тахрир" задержаны два человека. Один из них - адвокат Эмиль Куртбединов, который в свое время был тесно связан с экстремистской организацией "Меджлис крымско-татарского народа".

Как считает депутат Госдумы от крымского региона, бывший вице-премьер республики Руслан Бальбек, всегда была очевидна связь между меджлисом и "Хизб ут-Тахрир", которые стремились использовать крымских татар для дестабилизации обстановки в регионе еще в украинский период. "Название у данных организаций разные, а режиссер один", - заметил депутат.

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