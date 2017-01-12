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Источник Правда.Ру

Возвращение замполитов в ВМФ: Военнослужащие должны понимать смысл приказов

Экспертное мнение

На боевых кораблях, судах обеспечения и подводных лодках Военно-морского флота России вновь появятся заместители командиров по работе с личным составом. При предыдущем министре обороны Анатолии Сердюкове их статус был понижен до "помощников командира по работе с личным составом", количество было сокращено. Фактически морские воспитатели остались исключительно при штабах дивизий и эскадр ВМФ и не принимали участия в боевой подготовке экипажей и дальних походах.

Новые замполиты: Не расстреливать, а учить
Фото: АР

Мнением по поводу нововведения с Pravda.Ru поделился председатель Общероссийского общественного движения поддержки флота, капитан запаса 1-го ранга Михаил Ненашев.

— Как оцениваете это решение?

— Его необходимо было принять уже давно. Институт заместителей командиров по работе с составом и сейчас есть, но он имеется не на всех кораблях, не на всех подводных лодках, а только на самых крупных.

— Почему возникла необходимость возобновлять работу заместителей командиров по работе с личным составом?

— Это вызвано, условно говоря, самой жизнью. Посмотрим на любую территорию, как регион управляется: есть губернатор, и есть тот, кто ведет социальную проблематику, сами отношения внутри региона. То же самое, если экстраполировать на экипаж любого корабля, любого коллектива, — необходим человек, который занимается организацией внутренней работы.

Необходимо совершенствовать работу с людьми, тогда коллективы становятся высокопрофессиональными. Тут есть очень много нюансов. Современные вызовы требуют того, чтобы с человеком, особенно с тем, который отвечает за вооружение и технику, от действий которого зависит эффективность использования огромных ресурсов, осуществлялась такая работа.

Разъяснение действий военнослужащего должно делаться на профессиональном уровне, не с точки зрения просто команд, указаний, приказов, а с точки зрения объяснений: для чего человек делает ту или иную воинскую работу.

XXI век в этом плане несет еще больший набор сложностей, которые военнослужащий в момент исполнения приказов не всегда успевает осмыслить. В этом плане будет более серьезно выстроено информирование в коллективах при решении тех или иных боевых задач. Вопрос информирования сейчас становится одним из приоритетных, потому что информационные войны требуют соответствующего кругозора в коллективах, соответствующей информационной реакции.

Второй момент, сейчас очень большая потребность в психологической подготовке кадров. Трудности нарастают, нагрузку увеличивают, поскольку возрастает интенсивность нахождения кораблей в море, участия в различных операциях. Все это требует как информирования, так и большой морально-психологической подготовки.

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