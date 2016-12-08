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Источник Правда.Ру

Для чего советник Трампа прибыл в Москву?

Экспертное мнение

Советник избранного президента США Дональда Трампа Картер Пейдж 8 декабря прибыл в Москву. В российской столице у него запланирован ряд переговоров политиками и бизнесменами. "Я встречусь с влиятельными бизнесменами и идейными лидерами", — сообщил Пейдж РИА Новости, уточнив, что визит продлится до 13 декабря.

Зачем советник Трампа прибыл в Москву?
Дональд Трамп. Фото: АР

Комментарием по этому поводу с Pravda.Ru поделился профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор политических наук Андрей Манойло.

— Какова цель визита Картера Пейджа, что он может предпринять?

— Скорее всего, речь идет о подготовке встречи на высшем уровне Дональда Трампа и Владимира Путина, либо о приезде Трампа в Москву. Это такой предварительный визит доверенного лица Трампа для того, чтобы обговорить все детали возможного проведения подобного мероприятия на высшем уровне.

Заявление Пейджа о том, что он будет встречаться с влиятельными бизнесменами, банкирами, финансистами, может быть, с общественными деятелями, это не более чем легенда прикрытия для этого визита. Для того, чтобы подчеркнуть, что визит носит полуофициальный, а, в основном, частный характер. Советник Трампа встретится и с Лавровым, вполне возможно, встретится с кем-то и повыше, и проведет какие-то предварительные переговоры.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у сотрудников администрации президента России нет планов по встрече с прибывшим в Москву советником избранного президента США. "Нет, мы, честно говоря, никаких контактов не имели и не имеем по-прежнему, и в данном случае никаких планов нет", — цитирует Пескова РИА Новости. Он добавил, что не в курсе, в каком именно статусе Пейдж посещает российскую столицу.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябковтакже заявил, что представители российского МИДа не планируют встречаться с прибывшим в Москву советником избранного президента США Дональда Трампа Картером Пейджем. "По состоянию на сегодняшнее утро никаких планов проводить с ним встречу в МИДе не имеется", — сказал Рябков.

Напомним, во время своей предвыборной кампании Трамп заявил, что в случае своего избрания на высший пост отношения с Владимиром Путиным начнутся на позитивной ноте.

После победы на выборах между Путиным и Трампом состоялся телефонный разговор. Тогда российский президент пожелал республиканцу успехов в реализации предвыборной программы и выразил готовность выстраивать диалог с новой администрацией президента США "на принципах равноправия".

Путин и Трамп сошлись в оценке "крайне неудовлетворительного состояния российско-американских отношений" и выступили за активную совместную работу по их нормализации, сообщили в Кремле.

Кроме того, они "разделили мнение о необходимости объединения усилий в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом", в данном ключе обсуждались и вопросы урегулирования кризиса в Сирии. Они также условились продолжить контакты по телефону и в перспективе предусмотреть личную встречу.

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