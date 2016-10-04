Принудительные работы исправляют нарушителей эффективнее изоляции

С 2017 года принудительные работы в России станут ещё одной альтернативой лишению свободы. "Осуждённые, которых направят в исправительные центры, будут жить обычной жизнью, но не смогут выбрать себе работу или сменить её без разрешении администрации", — пояснил замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко.

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"В советские времена уже было условное освобождение преступников с обязательным привлечением к работе, например, на стройках. Эта мера была весьма эффективна. За особо тяжкие преступления люди шли в колонии. А принудительные работы, как альтернатива за кражи, грабежи, хулиганство, разбойные нападения по первой части, без отягчающих обстоятельств, вполне себя зарекомендовали", — рассказал Pravda. Ru доктор юридических наук, профессор, писатель и сценарист Даниил Корецкий.

По его словам, люди днем работали там, где не хватало рабочих рук, а вечером приходили в спецкомендатуру в общежитие.

"Их перекликали и запирали до утра. Утром опять шли на работу, в свободное время могли даже сходить в кино. Но тогда рабочих рук сильно не хватало на стройках, на заводах. А куда сейчас это применять? Практически нет мест приложения их усилий. Раньше на Россельмаше висели объявления, что требуются рабочие в горячий цех или в цех сборки комбайнов, правонарушители шли работать на сложных, тяжелых производствах. Им надо было себя там зарекомендовать, хорошо работать, чтобы не вернуться в колонию. Сейчас же законопослушные граждане стоят в очереди на бирже труда, получается их надо куда-то деть и заменить осужденными?" — поделился Даниил Корецкий.

Однако по мнению депутата Госдумы Дмитрия Вяткина, новшество можно воспринимать крайне положительно.

"Правильно, что расширяется перечень уголовных наказаний не связанных с лишением свободы. Нахождение в тюрьме, в большинстве случаев, в плане его дальнейшей ресоциализации, человеку на пользу не идет. Это все равно соприкосновение со средой, где криминал живет, здравствует и процветает. Поэтому наказания, не связанные с изоляцией от общества, с особыми видами уголовных санкций, на мой взгляд, правильная политика государства. Государство проводит ее уже несколько лет, что позволяет некоторым оступившимся вернуться к нормальной жизни, но претерпев определенные лишения. Это особо значимо для тех лиц, кто не работает, ведет асоциальный образ жизни, у них появляется шанс вернуться к нормальной жизни, пусть принудительно", — сказал Pravda. Ru Дмитрий Вяткин.

По словам нашего собеседника, рассуждения, что в России и так не хватает рабочих мест, безосновательны.

"Мы должны понимать, те виды работ, которые назначаются в соответствии с судебным решением, это касается и уголовных, и административных санкций, тут не требуются специалисты какого-то высокого уровня и, как правило, это низкооплачиваемая работа, на которую нет очереди из желающих. А потребность в этом труде, в рабочих руках, она была, есть и будет. Например, на уборку территории можно привлекать отбывающих наказание правонарушителей", — считает Дмитрий Вяткин.

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