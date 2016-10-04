Анатолий Вассерман: "Англосаксы обречены врать при малейшей возможности"

Президент России Владимир Путин 3 октября подписал указ о приостановлении действия соглашения с США об утилизации оружейного плутония из-за недружественных действий Вашингтона.

Анатолий Вассерман. Фото: vassermans.ru

Соглашение может быть восстановлено, если Вашингтон отменит закон Сергея Магнитского, отменит все санкции в отношении России, а также компенсирует России потери от этих ограничений, в том числе потери от введения вынужденных контрсанкций в отношении Соединенных Штатов Америки.

В ближайшее время соответствующий законопроект будет рассмотрен в Госдуме и Совете Федерации.

Как эта инициатива отразится на отношениях между Россией и США Pravda.Ru рассказал публицист, политический консультант Анатолий Вассерман.

"На отношениях данное решение, в конечном счете, отразится положительно. Американцы очень любят прощупывать предел прочности партнеров. И только убедившись, что больше ничего не удастся выцыганить, они начинают взаимодействовать с людьми по-человечески. Мне кажется, решение президента вполне своевременное, хотя, пожалуй, несколько запоздалое, сам факт того, что американцы не выполняют и не собираются выполнять соглашение, известно давно", - считает эксперт.

По его словам, по географическим причинам "англо-саксы обречены врать при малейшей возможности, и даже сознательно строить свои соглашения таким образом, чтобы их можно было легко нарушить".

"В то же время, в рамках русской цивилизации строжайшая верность своему слову считается абсолютной нормой, а любое недержание слова - болезнью. Поэтому нам, к сожалению, придется еще не раз наступать на те же грабли. А именно - заключать с американцами соглашение, и потом обнаруживать, что они его не исполняют. Так что, если мы хоть раз хорошенько щелкнем их по носу, на какое-то время они станут относиться к своим обязательствам серьезнее", - считает Анатолий Вассерман.

Между тем, эксперт полагает, что США не смогут в обозримом будущем выполнить соответствующие требования договора.

"Кроме того, отменять закон Магнитского и санкции против РФ, в случае победы на выборах кандидата от демократов, точно не будут. А в случае победы кандидата от республиканцев, как минимум, несколько лет. Так что, этот договор довольно долго останется в списке тех благих намерений, которыми обычно мостят дороги в ад", - считает наш собеседник.

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