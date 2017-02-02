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Источник Правда.Ру

ВАДА предстоит признать, что колбаса — тоже допинг

Экспертное мнение

Допинг-проба "Б" российского боксера-тяжеловеса Александра Поветкина дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. При этом руководитель промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский отметил, что результаты тестов спортсмена, пришедшие из другой лаборатории, находящейся в Лозанне, — чистые.

Эксперт: В деле Поветкина вряд ли стоит искать мировой заговор
Фото: АР

Комментарий по этому поводу Pravda.Ru дал член Межведомственной комиссии по развитию физической культуры, массового спорта и традиционных видов физической активности Совета при Президенте РФ, доцент кафедры менеджмента и маркетинга спортивной индустрии РЭУ им. Г. В. Плеханова Алексей Кыласов.

— Из разных лабораторий пришли разные результаты. Возможна ли фальсификация?

— О фальсификации вряд ли имеет смысл говорить, каждая лаборатория вправе использовать самостоятельные методы определения. К примеру, если вы сдаете кровь на анализ, в разных лабораториях могут выявить разные антитела.

Здесь вряд ли стоит искать какой-то заговор, видеть в этом "мировое зло". Зло, безусловно, есть, и плохо, что вещество обнаружили. Но говорить о том, что в этом есть какая-то интрига, фальсификация, на мой взгляд, неуместно. Гораздо важнее опровергнуть, если действительно окажется, что этого вещества нет.

— Может ли дать положительный результат применение безобидного препарата?

— Есть такие комбинации, при которых может возникать и псевдоэффект того, что вы употребляли. Тот случай, когда витаминки говорят о приеме каких-то запрещенных ВАДА препаратов. Но я считаю, что вся эта история с допингом — надуманная, и не только из-за политической подоплеки.

Никаких равных условий в спорте вообще не существует и быть не может. Мы все рождаемся с совершенно разным набором молекул, генов. Поэтому приравнивать всех, создавать генный паспорт и говорить о том, что кто-то целенаправленно что-то делает для улучшения результатов, неправильно. Все спортсмены целенаправленно делают что-то для улучшения результатов. А для чего они тренируются? В конце концов, кто-то лучше питается, кто-то хуже.

Вся эта проблема высосана из пальца, и я вообще удивляюсь, зачем страны идут навстречу и поощряют допинговый кодекс. Это просто безумие с точки зрения и права, и здравого смысла. К сожалению, второго нам сейчас не хватает во всех сферах.

— Какую роль играют врачи во всех этих историях? Не должны ли спортсмены советоваться с ними каждый раз, прежде чем что-то съесть или принять таблетку?

— Должны, конечно, много раз об этом говорилось. Проблема в том, что в России крайне низкий уровень такого рода специалистов: врачей, менеджеров, агентов. Сделать терапевтические исключения — не проблема.

Я не понимаю эту истерику, когда говорят, что все западные спортсмены принимают чуть ли не наркотики. Это говорит лишь о том, что наши полуграмотные менеджеры не умеют читать нормативные документы, чтобы правильно их интерпретировать. Какой еще может быть вывод в этой ситуации? Усматривать мировой заговор в этом? Не вижу никакого смысла.

— Почему еще несколько лет назад не было такого количества допинг-скандалов? Не было оборудования, способного выявить допинг, или спортсмены были более "чистыми"?

— Что такое список запрещенных препаратов? Это обычные препараты, которые никто не запрещает, в отличие от наркотиков. Они продаются в любой аптеке. Но когда якобы доказывают влияние этих препаратов во время тренировки спортсмена, их вносят в список запрещенных.

Этот список постоянно растет, и чем шире он становится, тем больше вероятность попасть под его действие. Чем мельче сеть, тем больше возможностей поймать рыбу. Завтра, может, докторскую колбасу внесут в список, потому что она дает энергию спортсменам. Кто знает, до какого абсурда могут еще додуматься?

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