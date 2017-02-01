Эксперты: США не смогут отменить ядерную сделку с Ираном

Депутат палаты представителей США Элси Хастингс внес в конгресс страны резолюцию "Разрешение на использование силы против Ирана". В ней предлагается разрешить американскому президенту использовать войска, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие.

Как сообщает РИА Новости, принятие документа обеими палатами конгресса выглядит маловероятным. Мнением по этому поводу с Pravda.Ru поделился ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров.

— Как утверждают американские и израильские СМИ, в понедельник Иран испытал баллистическую ракету в обход санкций ООН. Так ли это, в обход?

— Нет, не в обход. Решения Совета безопасности ООН касаются ядерной программы Ирана. Ему запрещено испытывать ракеты, способные нести ядерное оружие. Но с учетом того, что Иран отказался от ядерного оружия, согласился с этими решениями, поставил свою программу под контроль МАГАТЭ, значит, мы исходим из того, что у него нет ядерного оружия. А если его нет, он может испытывать ракеты, потому что любая ракета может нести неядерное оружие.

До этого у Ирана была резолюция Совбеза ООН, большая ракетная программа. И она никак не фигурирует в ограничениях Совета безопасности ООН. США пытаются просто дать расширительное толкование. А саму резолюцию, я рассматриваю, как способ психологического давления на Иран, ведь, чтобы использовать против него силу, не надо никаких резолюций конгресса. Президент итак может использовать силу против Ирана, если захочет.

— Почему Трамп так солидарен по всем вопросам с Израилем?

— Дональд Трамп представитель произраильского лобби в США. У него даже родственники евреи есть. Зять еврей, значит, и внуки его — евреи. Он хорошо относится к Израилю. А Израиль очень не любит Иран еще с доисторических времен и хочет использовать США для максимального ослабления Ирана, а Трамп подыгрывает этим израильским настроениям. До хорошего это точно не доведет.

— Президент США считает, что договор по ядерной программе Ирана надо отменять. Отменит? Чем это грозит миру?

— Ничем не грозит, пусть отменяет, если хочет. Иран тогда выйдет из всех соглашений, которые подписал, вернется к своей ядерной программе. У США останется только один выбор — воевать с Ираном. Но, с другой стороны, Иран получит поддержку России и Китая, и тогда США рискуют нарваться на очень серьезные неприятности, если они начнут войну с Ираном. Пока американцы просто блефуют.

Политолог, иранист, востоковед Карине Геворгян также уверена, что США вряд ли начнут военную кампанию.

"Очень сложно отменить договор по ядерной программе Ирана, это международное соглашение, и Америка не единственный участник этих переговоров, и не единственный гарант в этих переговорах. Там все-таки выступает несколько стран, и Россия, прежде всего. Поэтому, это огромный вопрос. Любая агрессия против Ирана увеличивает опасность разрастания терроризма в регионе. Есть ли у Соединенных Штатов ресурсы для того, чтобы это осуществить? У меня пока есть сомнения. Насколько я понимаю, любая эффективная операция против Ирана, непременно должна быть наземной, а таких ресурсов в США нет. Вряд ли они смогут начать военную кампанию", — рассказала Карине Геворгян Pravda.Ru.

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