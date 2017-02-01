Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Эксперты: США не смогут отменить ядерную сделку с Ираном

Экспертное мнение

Депутат палаты представителей США Элси Хастингс внес в конгресс страны резолюцию "Разрешение на использование силы против Ирана". В ней предлагается разрешить американскому президенту использовать войска, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие.

Эксперт: Операция против Ирана для США чревата проблемами с Росс

Как сообщает РИА Новости, принятие документа обеими палатами конгресса выглядит маловероятным. Мнением по этому поводу с Pravda.Ru поделился ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров.

— Как утверждают американские и израильские СМИ, в понедельник Иран испытал баллистическую ракету в обход санкций ООН. Так ли это, в обход?

— Нет, не в обход. Решения Совета безопасности ООН касаются ядерной программы Ирана. Ему запрещено испытывать ракеты, способные нести ядерное оружие. Но с учетом того, что Иран отказался от ядерного оружия, согласился с этими решениями, поставил свою программу под контроль МАГАТЭ, значит, мы исходим из того, что у него нет ядерного оружия. А если его нет, он может испытывать ракеты, потому что любая ракета может нести неядерное оружие.

До этого у Ирана была резолюция Совбеза ООН, большая ракетная программа. И она никак не фигурирует в ограничениях Совета безопасности ООН. США пытаются просто дать расширительное толкование. А саму резолюцию, я рассматриваю, как способ психологического давления на Иран, ведь, чтобы использовать против него силу, не надо никаких резолюций конгресса. Президент итак может использовать силу против Ирана, если захочет.

— Почему Трамп так солидарен по всем вопросам с Израилем?

Дональд Трамп представитель произраильского лобби в США. У него даже родственники евреи есть. Зять еврей, значит, и внуки его — евреи. Он хорошо относится к Израилю. А Израиль очень не любит Иран еще с доисторических времен и хочет использовать США для максимального ослабления Ирана, а Трамп подыгрывает этим израильским настроениям. До хорошего это точно не доведет.

— Президент США считает, что договор по ядерной программе Ирана надо отменять. Отменит? Чем это грозит миру?

— Ничем не грозит, пусть отменяет, если хочет. Иран тогда выйдет из всех соглашений, которые подписал, вернется к своей ядерной программе. У США останется только один выбор — воевать с Ираном. Но, с другой стороны, Иран получит поддержку России и Китая, и тогда США рискуют нарваться на очень серьезные неприятности, если они начнут войну с Ираном. Пока американцы просто блефуют.

Политолог, иранист, востоковед Карине Геворгян также уверена, что США вряд ли начнут военную кампанию.

"Очень сложно отменить договор по ядерной программе Ирана, это международное соглашение, и Америка не единственный участник этих переговоров, и не единственный гарант в этих переговорах. Там все-таки выступает несколько стран, и Россия, прежде всего. Поэтому, это огромный вопрос. Любая агрессия против Ирана увеличивает опасность разрастания терроризма в регионе. Есть ли у Соединенных Штатов ресурсы для того, чтобы это осуществить? У меня пока есть сомнения. Насколько я понимаю, любая эффективная операция против Ирана, непременно должна быть наземной, а таких ресурсов в США нет. Вряд ли они смогут начать военную кампанию", — рассказала Карине Геворгян Pravda.Ru.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


США выбрали время атаки на Иран. Новая война?
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Готовим мясную запеканку
Рецепты
Готовим мясную запеканку
Законы счастливых отношений
романтично
Законы счастливых отношений
Комментарии
Актуальная аналитика
Украина
Кого засыплет обломками Украины?
Производство
Мировой легпром — бокс в разных весовых категориях
Власть
День победы США: России нужен реванш?
Читательский топ
Минск пытается дружить против Москвы
В Краснодаре школьник умер во время урока
Создатель элитного клуба Soho выпал из окна многоэтажки
Ученые рассказали, можно ли увидеть "жизнь после смерти"
Биологи нашли подтверждения жизни после смерти
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Белоруссия
Минск пытается дружить против Москвы

В течение многих лет Белоруссия успешно балансировала между Россией и Западом. Минск активно участвует в интеграционных процессах на пространстве бывшего СССР. Однако сейчас в республике усиливаются прозападные тенденции. Удастся ли поссорить Минск и Москву? Об этом в эфире Pravda.Ru рассказал эксперт Высшей школы экономики Дмитрий Болкунец.

Минск пытается дружить против Москвы
В Краснодаре школьник умер во время урока
Происшествия
В Краснодаре школьник умер во время урока
Происшествия
Создатель элитного клуба Soho выпал из окна многоэтажки
Наука и техника
Ученые рассказали, можно ли увидеть "жизнь после смерти"
Советское наследие
Идея СССР: Хранить и помнить

Когда-то, десятилетия тому назад, мы все — сейчас взрослые, зрелые люди — родились в одной большой и прекрасной стране. Той страны больше нет — а мы остались. И наша Родина тоже осталась с нами. Ведь не может же человек быть без Родины — даже если ее пытаются отнять, предать забвению, оболгать? 25 лет назад нам сказали: будете жить в другой стране.

Идея СССР: Хранить и помнить
Убить в себе викинга: Специалист по Руси дал оценку фильму
Российское кино
Убить в себе викинга: Специалист по Руси дал оценку фильму
Мир
"Ударить и добить": Что США готовят России
Белоруссия
Минск пытается дружить против Москвы
Воспитание
Месть 90-х: России грозит депопуляция

Эксперты бьют тревогу: России грозит депопуляция в связи с тем, что в возраст деторождения вступило поколение 1990-х годов. Тогда был чудовищный спад рождаемости. Сейчас он грозит повториться на новом витке. Что нужно, чтобы переломить ситуацию? На вопросы Pravda.Ru ответил научный директор Независимого института семьи и демографии Игорь Белобородов.

Месть 90-х: России грозит депопуляция
Дед заставил назвать брата маленького Путина именем Шойгу
Общество
Дед заставил назвать брата маленького Путина именем Шойгу
Украина
Очевидец из Донецка: Мы гибнем, а ОБСЕ только фиксирует
Спорт
Российская сборная взяла первое место в общекомандном зачете на ЧЕ в Польше
Саид Гафуров Войну в Сирии можно закончить в один день Саид Гафуров Любовь Степушова Апокалипсис всегда: Трамп заставил Киев психовать Любовь Степушова Фархат Измайлов От коммерческого дрона до бомбардировщика один шаг Фархат Измайлов
Комментарии
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Dmitry Goryachev Апокалипсис всегда: Трамп заставил Киев психовать
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Кого засыплет обломками Украины?
анатолий карась Ополченец: Цель Украины понятна - Дебальцево
Gleb Zhiglov ﻿Авиация Украины "рванула" в Крым. Результаты
Gleb Zhiglov Как превратить возраст в своего союзника
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Ополченец: Цель Украины понятна - Дебальцево
Google_113042661472508661168 Почему не стоит торопиться с отменой санкций: Взгляд из России
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Валерія Губій Ветаран "АТО" избил блогера за ненависть к русскому языку
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?