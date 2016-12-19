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Источник Правда.Ру

Путин заявил о наименьшей инфляции за четверть века

Экономика

Инфляция в России в 2016 году будет наименьшей за последние 25 лет и составит менее 6%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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Источник фото: архив Правды.Ру

"По некоторым направлениям, а именно в сфере макроэкономики, у нас заметные сдвиги в лучшую сторону. Вполне вероятно — скорее всего, так оно и будет — у нас будет наименьшая инфляция за последние 25 лет. Как мы помним, в 2011 году (она) была 6,1%, в этом году будет меньше 6%. Уже уверенно можно сказать, 5,8%", — цитирует главу государства РИА Новости.

Напомним, ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина объявила инфляцию главной проблемой россиян. По ее словам, именно высокая инфляция обгоняет все другие проблемы по значимости как для рядовых граждан, так и для бизнеса, мешая его конкурентоспособности.

Ранее президент говорил о том, что экономика России в 2017 году должна выйти на траекторию роста, но важно, чтобы этот рост был поступательным.

"Действительно, у нас еще продолжается некоторый спад, но по сравнению со спадом ВВП прошлого года — день и ночь. И есть все основания сказать, что в следующем году мы выйдем уже на траекторию роста. Важно только, чтобы этот рост был поступательным и увеличивался из года в год", — заявил Путин на итоговом заседании правительства.

Спокойный год обещает россиянам глава Сбербанка Герман Греф.

"Следующий год, по всем ожиданиям, будет более спокойный, чем этот. Конечно, многое будет зависеть от геополитической ситуации, от того, что будет с санкциями, ценой на нефть", — сказал он в беседе с журналистами.

"Что касается роста ВВП в следующем году… мы считаем, что в среднем есть все шансы вырасти до 1,5 процентных пунктов ВВП. Прирост инвестиций будет, но невысокий, также как и кредитования", — добавил Греф.

Напомним, как ранее сообщала Правда.Ру, Владимир Путин потребовал обогнать весь мир по росту экономики. План действий, который должен подготовить кабмин вместе с Торгово-промышленной палатой и ведущими общественными объединениями предпринимателей, должен затрагивать 2017-2025 годы. Он должен включать в себя меры по улучшению делового климата в стране, наращиванию объема несырьевого экспорта, развитию малого и среднего бизнеса, а также повышению эффективности господдержки отраслей экономики.

В поручении указано, что в плане должны быть предусмотрены меры, "обеспечивающие достижение не позднее 2019-2020 годов темпов роста экономики России, превышающих темпы роста мировой экономики".

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Темы инфляция экономика Владимир Путин
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