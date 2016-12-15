Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), две трети россиян считают, что сейчас лучше как можно меньше тратить и как можно больше откладывать средств на черный день. Однако, судя по данным Росстата, в этом году доля сбережений населения в общей структуре их расходов составила 10%, что значительно меньше, чем в прошлом.
По данным ВЦИОМ, 80% из 1600 опрошенных граждан считают, что сейчас неудачное время для получения займа. Если сравнивать сегодняшнюю ситуацию с 20113–2013 годами, заметно ухудшение оценок. Тогда 63 и 66% опрошенных сомневались в целесообразности получения кредита.
Как сообщает "Независимая газета", 61% россиян уверены, что сейчас неподходящее время для совершения крупных покупок. В 20113–2013 годах такого мнения придерживались 47 и 52% опрошенных.
При этом, мнения граждан о том, как действовать в нынешней экономической ситуации разделились. Открыть в банке депозит или, наоборот, забрать вклад? За первый вариант проголосовали 38% респондентов, за второй — 37%. 25% респондентов затруднились с ответом.
Согласно опросу, две трети респондентов (65%) уверены, что сейчас лучше тратить по минимуму, стараясь сохранить максимально возможную сумму на будущее. 24% россиян считают, что, наоборот, лучше побыстрее потратить зарплату или пенсию на необходимые покупки, а сбережения вложить во что-нибудь ценное.
Однако, судя по данным Росстата, россияне сейчас откладывают в виде сбережений не такую большую часть своих доходов. В январе-октябре 2016-го доля сбережений составила 10%. В январе-октябре 2015-го эта доля была 13%.
Согласно данным Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, экономический кризис затронул три четверти населения РФ, причем 27,5% считают себя сильно пострадавшими. Около трети опрошенных россиян опасаются потерять работу. Также выросла и доля тех, у кого сократили заработную плату, или платить ее стали с задержками.
Однако, по мнению ведущего эксперта Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Игоря Полякова, отмечается переход к стабилизации и даже некоторое возобновление экономической активности.
"Темпы падения доходов существенно замедлились. По некоторым признакам, в том числе с учетом обещаний правительства по господдержке, можно предположить, что к 2017 году падение доходов прекратится, а по зарплатам возможен и небольшой рост (около 1,5%). Одним из главнейших факторов при этом будет снижение инфляции", — рассказал ранее Pravda.Ru эксперт.
"Что может дать импульс развитию? Мобилизация имеющихся в стране источников финансирования инвестиционной деятельности — средств страховых, пенсионных и различных резервных фондов, банковских капиталов, излишков на депозитах предприятий, сбережений населения.
"Прорыв" должен опираться на технологический прогноз выхода на новые мировые рынки через 10-15 лет и сопровождаться строгим финансовым и налоговым контролем со стороны соответствующих органов.
У России есть хорошие научные наработки — их нужно довести до серийного внедрения и помочь выходу полученной продукции на внешние рынки. Инвестировать необходимо как минимум два триллиона рублей в год в течение нескольких лет, а оптимальная сумма — пять-семь триллионов. Нужно думать над тем, как сосредоточить эти деньги в стране", — рассказал ранее Pravda.Ru проректор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист РФ Сергей Сильвестров.
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