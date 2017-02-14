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Источник Правда.Ру

Иностранные банки поспешно "сливают" рубль

Экономика

К активной распродаже рублей приступили в конце января зарубежные банки, сообщается в обзоре "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки", подготовленном ЦБ РФ.

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По итогам месяца нерезиденты конвертировали в валюту и вывели с денежного рынка более 5 млрд долларов. Спрос у иностранцев на валюту подскочил вдвое по сравнению с декабрем и стал рекордным как минимум за 20 месяцев.

"После того как Минфин России заявил о конвертации дополнительных нефтегазовых доходов в иностранную валюту для пополнения Резервного фонда, нерезиденты частично закрыли длинные рублевые позиции, сократив рублевое кредитование на рынке валютных свопов", — отмечает ЦБ.

В 2016 году иностранцы вложили почти 500 млрд рублей (8 млрд долларов) в облигации федерального займа, став главным кредитором правительства РФ. В начале января эта тенденция продолжалась, темпы вложений увеличились на 10%. Однако после объявления о начале валютных интервенций "приток средств иностранных инвесторов на рынок ОФЗ почти полностью прекратился", отмечают в ЦБ.

По данным ЦБ, работающие с экспортерами банки реализовали за январь почти 7 млрд долларов. В феврале такой поддержки у рубля уже не будет, предупреждает Сбербанк CIB: продажи валюты экспортерами не превысят 2,5 млрд долларов, поскольку февральский объем налоговых выплат традиционно самый низкий в году.

Чистый приток (профицит платежного баланса), по прогнозу ЦБ, составит 30-35 млрд долларов (при текущей цене нефти), тогда как Минфин намерен купить около 20 млрд, а еще 22 млрд долларов должно уйти на погашение внешнего долга.

Первый квартал будет спокойным: по текущему счету в РФ придет 19 млрд долларов, а начиная со второго приток резко упадет до 3-4 млрд долларов в квартал. Это будет способствовать оттоку валютной ликвидности с локального рынка, что может привести к ее дефициту и ослаблению рубля, считают эксперты.

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