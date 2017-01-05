Маккейн и Грэм клянутся удушить Россию новыми санкциями

Сенаторы от республиканской партии США Джон Маккейн и Линдси Грэм грозят России "усилением санкционного бремени". Об этом сообщает CNN. В частности, оба республиканца жестко раскритиковали будущего главу Белого дома Дональда Трампа за его скептицизм в отношении необходимости продолжать политику санкций в отношении РФ.

"Санкции идут, избранный президент Трамп. Я надеюсь, что после пятницы вы поймёте, что русские действительно вмешались в наши выборы", — заявил Грэм.

Джон Маккейн, в свою очередь, выразил надежду на то, что после запланированного на пятницу, 6 января, спецбрифинга разведки по "российским хакерам" республиканец изменит свою позицию, передает Ридус.

Напомним, в октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны якобы стояли российские хакеры. 29 декабря президент США Барак Обама ввел в отношении России пакет новых санкций и выслал из страны 35 российских дипломатов.

А накануне Правда.Ру сообщала о заявлении сенатора Бена Кардина в эфире MSNBC. Он сказал, что проект закона об ужесточении одностороннего режима санкций в отношении России представят в Конгрессе США уже на этой неделе. По его словам, данные ограничения планируется ввести в связи с действиями "российских" хакеров в США и странах Европы, а также с событиями на востоке Украины и в Сирии.

Между тем все говорит о том, что санкции Россия пережила, и они ей не страшны. О том, что Россия преодолевает кризис, пишут и зарубежные издания. Инфляция замедлилась, рубль укрепился, но доходы россиян пока продолжают снижаться. Уже в 2017 году можно ожидать 1,5-процентный рост российской экономики. Об этом пишет издание Les Echos со ссылкой на прогноз Всемирного банка.

Французское издание отмечает, что многочисленные показатели подтверждают "позитивную динамику", о которой недавно говорил Владимир Путин. Обвал цен на нефть, плюс санкции Запада стали причиной затяжной рецессии, напоминает автор статьи. Однако рост промышленного производства и подорожание нефти позволили экономике начать постепенное восстановление.

"В экономическом смысле Россия продемонстрировала устойчивость институтов. Президент, подводя некоторые итоги на пресс-конференции, заявил, что социально-экономическая ситуация в России хоть и остается напряженной, но постепенно выправляется. По отдельным направлениям даже есть очевидные успехи, то есть рост экономики на 10-20 процентов. Все это говорит о том, что несмотря на сильное внешнее давление, российское общество оказалось устойчивым к таким вызовам", — рассказал Правде. Ру генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Кстати, зарубежные журналисты уже признали: история с "российскими хакерами" в США зашла слишком далеко. Она не основана ни на каких веских публичных доказательствах, а тот факт, что сообщения о хакерских атаках часто настолько раздуты, что не достигают своей цели, является проблемой лишь для тех, кого волнуют кампании по дезинформации, а также стандарты журналистики — то есть довольно небольшой сегмент общественности. Об этом в своей статье написало агентство Bloomberg.

""Американское разведсообщество выставляет себя на посмешище, действуя под политическим давлением уходящей администрации и некоторых ястребов в Конгрессе. Ему следует перестать поступать таким образом. Ведь невозможно устанавливать исполнителей хакерских атак на основании доступных для всех программ и IP-адресов. Более того, в этом нет никакой необходимости: организациям и отдельным пользователям нужно предотвращать подобные атаки, а не искать виноватых, когда все уже свершилось и ущерб нанесен", — говорится в материале.

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