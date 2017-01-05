Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Маккейн и Грэм клянутся удушить Россию новыми санкциями

Экономика

 

357737.jpeg

Сенаторы от республиканской партии США Джон Маккейн и Линдси Грэм грозят России "усилением санкционного бремени". Об этом сообщает CNN. В частности, оба республиканца жестко раскритиковали будущего главу Белого дома Дональда Трампа за его скептицизм в отношении необходимости продолжать политику санкций в отношении РФ.

"Санкции идут, избранный президент Трамп. Я надеюсь, что после пятницы вы поймёте, что русские действительно вмешались в наши выборы", — заявил Грэм.

Джон Маккейн, в свою очередь, выразил надежду на то, что после запланированного на пятницу, 6 января, спецбрифинга разведки по "российским хакерам" республиканец изменит свою позицию, передает Ридус.

Напомним, в октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны якобы стояли российские хакеры. 29 декабря президент США Барак Обама ввел в отношении России пакет новых санкций и выслал из страны 35 российских дипломатов.

А накануне Правда.Ру сообщала о заявлении сенатора Бена Кардина в эфире MSNBC. Он сказал, что проект закона об ужесточении одностороннего режима санкций в отношении России представят в Конгрессе США уже на этой неделе. По его словам, данные ограничения планируется ввести в связи с действиями "российских" хакеров в США и странах Европы, а также с событиями на востоке Украины и в Сирии.

Между тем все говорит о том, что санкции Россия пережила, и они ей не страшны. О том, что Россия преодолевает кризис, пишут и зарубежные издания. Инфляция замедлилась, рубль укрепился, но доходы россиян пока продолжают снижаться. Уже в 2017 году можно ожидать 1,5-процентный рост российской экономики. Об этом пишет издание Les Echos со ссылкой на прогноз Всемирного банка.

Французское издание отмечает, что многочисленные показатели подтверждают "позитивную динамику", о которой недавно говорил Владимир Путин. Обвал цен на нефть, плюс санкции Запада стали причиной затяжной рецессии, напоминает автор статьи. Однако рост промышленного производства и подорожание нефти позволили экономике начать постепенное восстановление.

"В экономическом смысле Россия продемонстрировала устойчивость институтов. Президент, подводя некоторые итоги на пресс-конференции, заявил, что социально-экономическая ситуация в России хоть и остается напряженной, но постепенно выправляется. По отдельным направлениям даже есть очевидные успехи, то есть рост экономики на 10-20 процентов. Все это говорит о том, что несмотря на сильное внешнее давление, российское общество оказалось устойчивым к таким вызовам", — рассказал Правде. Ру генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Кстати, зарубежные журналисты уже признали: история с "российскими хакерами" в США зашла слишком далеко. Она не основана ни на каких веских публичных доказательствах, а тот факт, что сообщения о хакерских атаках часто настолько раздуты, что не достигают своей цели, является проблемой лишь для тех, кого волнуют кампании по дезинформации, а также стандарты журналистики — то есть довольно небольшой сегмент общественности. Об этом в своей статье написало агентство Bloomberg.

""Американское разведсообщество выставляет себя на посмешище, действуя под политическим давлением уходящей администрации и некоторых ястребов в Конгрессе. Ему следует перестать поступать таким образом. Ведь невозможно устанавливать исполнителей хакерских атак на основании доступных для всех программ и IP-адресов. Более того, в этом нет никакой необходимости: организациям и отдельным пользователям нужно предотвращать подобные атаки, а не искать виноватых, когда все уже свершилось и ущерб нанесен", — говорится в материале.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 

 

 


США отменят антироссийские санкции?
Темы США антироссийские санкции
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Масала - идеальный зимний напиток
Здоровье
Масала - идеальный зимний напиток
Комментарии
Актуальная аналитика
Россия
Царскую Россию советским аршином не измерить
Евросоюз
Беззащитные европейцы брошены властями
Современная
"Могучая кучка" вылечит сердца
Читательский топ
Ученые: Продолжительность жизни зависит от месяца рождения
Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
Найденное в Алеппо болгарское оружие на самом деле российское - экс-министр обороны Болгарии
В Эстонии новогодняя речь Путина оказалась популярнее поздравления президента Керсти Кальюлайд
В горах Перу обнаружили руку с тремя длинными пальцами
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Ученые: Продолжительность жизни зависит от месяца рождения

Американские исследователи выяснили, что месяц рождения человека, помимо судьбы, влияет на долголетие и здоровье.

Ученые: Продолжительность жизни зависит от месяца рождения
Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
Украина
Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
Мир
Найденное в Алеппо болгарское оружие на самом деле российское - экс-министр обороны Болгарии
Мир
В Эстонии новогодняя речь Путина оказалась популярнее поздравления президента Керсти Кальюлайд
Южная Америка
США "приватизировали" Аргентину и Бразилию"

Население Бразилии и Аргентины после прихода к власти неолибералов начинает понимать, что его жестоко обманули. Жизнь все ухудшается, и не видно никаких хороших перспектив. Аргентину ждут в 2017 году парламентские выборы, а Бразилию в 2018-м — президентские. Так зачем же тогда Вашингтоном затевались в этих странах неолиберальные перевороты?

США "приватизировали" Аргентину и Бразилию"
Украина надеется отсудить у России "за Крым и Донбасс" не менее $50 млрд.
Бывший СССР
Украина надеется отсудить у России "за Крым и Донбасс" не менее $50 млрд.
Мир
Найденное в Алеппо болгарское оружие на самом деле российское - экс-министр обороны Болгарии
Украина
Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
Мир
Марин Ле Пен назвала присоединение Крыма законным

Лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен уверена в том, что возвращение Крыма в состав России было законным.

Марин Ле Пен назвала присоединение Крыма законным
Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
Украина
Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
Мир
В Эстонии новогодняя речь Путина оказалась популярнее поздравления президента Керсти Кальюлайд
Украина
В день рождения Бандеры в Львовской области сгорел новый музей УПА
Александр Широкорад Царскую Россию советским аршином не измерить Александр Широкорад Юрий Носовский Украина поменяет карателей на пиратов Юрий Носовский Владимир Губарев Академик Михаил Данилов и его "шлюпка" Владимир Губарев
Комментарии
vkontakte_355556978 Маккейн и Грэм клянутся удушить Россию новыми санкциями
Alexious Game [AG] Foreign Policy: В случае зомби-апокалипсиса ученые советуют бежать в Россию
Олег Мдаминов Стиверн отказался от боя с Поветкиным
Сергей Кардаков Британские физики разоблачили фатальную ошибку авторов Золушки
Petko Ganchev Найденное в Алеппо болгарское оружие на самом деле российское - экс-министр обороны Болгарии
Serg Sergeev(Google) Минобороны: После карикатур на Ту-154 Charlie Hebdo обречены
vkontakte_175932926 Голландский "Яндекс" и российские "оккупанты"
Guglielmo Tell США "приватизировали" Аргентину и Бразилию"
Serg Sergeev(Google) Правду об "атаке" на Ту-154 не скроешь, Россия докопается
facebook_100002706889303 "У Путина все больше друзей": Европу пугают сближением с Россией
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?