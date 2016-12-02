Эксперт: "Турецкий поток " позволит России отказаться от услуг Украины

Парламент Турции проголосовал за ратификацию межправительственного соглашения с Россией по проекту строительства газопровода "Турецкий поток". Закон поддержали 210 депутатов, сообщает газета Milliyet. Всего в голосовании приняли участие 223 парламентария. Семь из них выступили против, шесть воздержались.

На сколько затянется строительство и сможет ли кто-то ему помешать, Правда.Ру спросила у руководителя аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александра Пасечника.

— Что вложит в проект и в итоге получит каждая из сторон?

— Турции нужен наш газ, у них растущий рынок, Турция получит, в первую очередь, по первой линии, порядка 16 миллиардов кубометров газа. Вторая линия запланирована транзитная уже для того, чтобы дать газ на турецко-греческой границе для европейцев. Как известно, "Турецкий поток" строится по параметрам, которые подразумевают нивелирование всех рисков третьего энергопакета. Мы будем ждать от европейцев синхронизации стройки. То есть они уже должны подводить всю необходимую инфраструктуру для того, чтобы принять газ на турецко-греческой границе. Но первоначально будет первая линия для непосредственно внутреннего рынка Турции. А вторая уже, исходя из ситуации. То есть, захотят ли европейцы брать наш газ. Но, скорее всего, там перспектива есть. Здесь могут быть решения.

Турция выиграет в этом и в транзитном смысле, то есть будет получать моржу от прокачки, и в целом мы видим, что у Газпрома появляется такая диверсификационная модель, мы развиваем параллельно и "Северный поток-2", и в этом смысле есть хорошая перспектива обойти высокорисковую страну с точки зрения транзита, как Украину, мы будем закрываться с Севера и с Юга. И, что "Турецкий поток", что "Северный поток-2", начинают, как мы видим, определенную конкуренцию, — кто первый, кто быстрее. Турция нам помогает с европейцами, а европейцы, оглядываясь на Турцию, на их инициативы, будут так же способствовать тому, что в большей степени оказывать поддержку "Северному потоку-2". Здесь уже борьба за объемы.

Как известно, изначально турецкий поток назывался или интерпретировался как "Южный поток", он был закрыт, труба должны была "вынырнуть" в Болгарии, но Болгария, учитывая свои предвзятости, оглядки на Брюссель, заняла неправильную позицию по отношению к России, не партнерскую, вот нам пришлось уйти на турецкий берег. Проект тоже первородно считался очень мощным, 63 миллиарда кубов, четыре параллельных ветки. "Турецкий поток" должен был быть примерно таким же, но, опять же, проволочки привели к тому, что мы две трубы перебросили на Балтику — известная Трансбалтийская система "Северный поток-2". Две ветки. Это, по сути, расширение "Северного потока-1", уже действующего и успешно работающего.

— Остались обстоятельства, которые могут помешать или затормозить строительство?

— Опыт показывает, что, в любом случае, обстоятельства такие могут возникать — из-за форс-мажорных или каких-то политических моментов. Но все-таки энергетика сейчас идет в таком русле обособленном. Я не думаю, что сейчас политика будет как-то тормозить. Если бы были вновь какие-то включены технические тормоза со стороны Турции, мы бы, конечно, не увидели никакой ратификации. В этом смысле пока все идет по плану. Н и плюс, у Турок потребности в нашем газе и в коммерческом смысле они тоже желали бы быть страной-транзитером.

— Что означает для Украины появление "турецкого потока"?

— Украина — это вообще отдельная история. Они нас шантажируют тем, что поднимают транзитные ставки, которые просто не соответствуют рыночным, вместо того, чтобы, напротив, как-то удерживать "Газпром", как клиента, предлагать лучшие ставки. Мы же, по сути, единственный клиент их газотранспортной системы, без нашего газа их газотранспортная система просто ненужная инфраструктура абсолютно. И еще одна проблема украинской газотранспортной системы, что она устаревает, необходимых инвестиций в ее модернизацию не делается, она постепенно превращается в металлолом, и там небезопасно становится прокачивать газ. Ну и третий момент, известный, когда Киев не накапливает нужного объема к зиме, нужного объема газа в подземных хранилищах, соответственно, высоки риски изъятий газа из транзитных уже объемов. То есть европейцы будут недополучать газ, как это было зимой 2009 года.

Так что, в этом смысле масса рисков, и мы их должны нивелировать. Поэтому и "Турецкий поток", и "Северный поток-2" вкупе позволят нам отказаться от услуг Украины. Но, опять же, мы с удовольствием, может быть, и прокачивали какой-то определенный объем газа через украинскую газотранспортную систему, если бы были приемлемые условия по тарифу, и мы видели, что система работает исправно. И были бы гарантии наших транзитных возможностей, чтобы они не затрагивались. Но этого нет, и в связи с этим к концу 2019 года, скорее всего, будет уже другая картина, другой энергетический ландшафт.

— На сколько лет затянется строительство?

— Планы не меняются. 2019 год. Первый газ должен пойти по "Северному потоку-2", первый газ должна получить и Турция. Может быть, сроки будут даже и форсированы. И не обязательно в конце 2019, а пораньше. И, опять же, это все синхронизировано с тем, что у нас истекает контракт с Нафтогазом Украины, долгосрочный контракт, поэтому и стоят даты. Время есть, есть возможности, сроков никто не меняет по проектам. Газпром пока готов к таким сценариям.

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