Братья Запашные намерены посетить с "гастролями поддержки" ДНР

Эдгард и Аскольд Запашные в ближайшее время намерены приехать в провозглашенную Донецкую народную республику (ДНР). Братья признались, что приглашения к ним поступают давно, но приехать раньше не позволял плотный гастрольный график.

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Таким образом цирковые артисты хотят поддержать жителей ДНР, которые оказались в непростой ситуации в связи с событиями последних лет. Дрессировщики добавили, что в настоящий момент у них нет никаких препятствий для поездки в Донецкую Народную Республику со своей цирковой программой, сообщает РИА Новости.

Запашные отметили, что с 2014 года не поддерживают курс Киева в Донбассе, открыто заявляя, что там идет гражданская война, поэтому их внесли в список невъездных на Украину.

"Я регулярно созваниваюсь с руководством и Донецкого и Луганского цирков, мы оказываем им серьезную поддержку, недавно подарили манежное оформление, костюмы для работы, дарили реквизиты", — пояснил Эдгард Запашный.

При этом Запашный добавил, что при тщательном планировании тура братья смогут показать в Донецке и своих животных.

Кстати, на днях с гастролями в Россию приезжали артисты цирка из ДНР. Молодой цирковой коллектив дал в субботу дал представление в Подмосковье. Российским зрителям представили веселый цирковой коллаж: номера на моноциклах, пластические и акробатические этюды, жонглирование, фокусы и многое другое.

Знаковым событием стало посещение юношеской цирковой труппы из ДНР благотворительного представления братьев Запашных, в рамках которого молодым талантам показали мастер — класс, и рассказали, что же такое Московский цирк.

Напомним, в начале ноября украинская служба безопасности запретила въезд на территорию Украины 140 деятелем культуры из Российской Федерации. 50 человек были невъездными еще с прошлого декабря, отметили в Верховной Раде. В списке российских деятелей культуры, которые не смогут въехать на Украину, режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, певцы Александр Розенбаум и Лев Лещенко, артисты Василий Лановой, Валентин Гафт и Наталья Варлей, а также многие другие. Они, как сказано, якобы угрожают национальной безопасности страны.

А из последних случаев — запрет на посещение Украины Наташе Королевой, которая, к слову, родилась в Киеве. Певице запретили въезд на Украину с 12 октября на 5 лет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение запретить въезд в страну Наташе Королёвой (Порывай).

"Гоголь вовремя умер, надо честно признаться, — написала Захарова на своей странице в "Фейсбуке". — Но ничего. У Олега Ляшко опыт пения патриотических песен в Луганске есть — не пропадут".

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