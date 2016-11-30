Американцы "сдали" сына на пожизненное заключение за ИГИЛ

Житель города Моргантон (штат Северная Каролина, США) Джастин Салливан признался в подготовке массового убийства ради идей террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). 20-летний обвиняемый рассказал, что с сентября 2014 года смотрел в интернете видеозаписи терактов ИГ, таких как обезглавливание, и скачивал их к себе на компьютер. О своей приверженности идеям группировки Салливан открыто заявил родителям, пишет Лента. ру.

7 июня 2015 года он связался с одним из видных экстремистов Джунейдом Хуссейном (позднее убитым в Сирии), занимавшимся вербовкой сторонников через интернет для осуществления терактов в западных странах. Чтобы доказать свою верность группировке, американец намеревался расстрелять от ее имени сотни человек в Северной Каролине и Вирджинии. Хуссейн приказал Салливану снять теракт на видео.

На молодого человека вышло ФБР. Один из агентов связался с ним через соцсеть под видом сторонника террористов. Салливан рассказал ему, что для совершения атаки хочет купить полуавтоматическую винтовку AR-15 и разрывные патроны к ней, а также изготовить глушитель. Преступление он хотел совершить на концерте, в баре, ночном клубе или другом людном месте. Его целью было убить не менее тысячи человек.

Родители американца были встревожены поведением сына и сообщили об этом местным властям. 19 июня 2015 года Салливана арестовали в доме его родителей, там же были обнаружены улики, доказывающие подготовку теракта.

Молодому человеку грозит пожизненное заключение. И обвинение, и защита считают эту меру наказания приемлемой.

В России также будут судить девушку, которую завербовали в ИГИЛ. Варвара Караулова в конце ноября отказалась от признательных показаний, которые дала раньше. Она заявила, что испугалась угроз следователя. Он якобы сказал Варваре, что в противном случае посадит ее в тюрьму на 20 лет. Поэтому она и написала, что ехала вступать в ИГИЛ.

На допросе девушка, которую обвиняют в попытке примкнуть к террористической группировке, заявила, что сама является сторонницей радикальных взглядов и хотела жить под контролем шариата. Кроме того, россиянка защищала террористов. Она заявила, что считает их деятельность оправданной, в том числе и боевые действия. Завербовали Караулову тоже через интернет. Правда, никаких доказательств верности группировке террористов от нее не требовали. Суд над девушкой должен состояться в декабре. Адвокат Карауловой считает, что ей грозит не больше пяти лет тюрьмы.

Кроме того, в Москве и Санкт-Петербурге в этом году удалось перехватить по дороге в Сирию десять уроженцев среднеазиатских республик — они собирались примкнуть к ИГИЛ). В России же уроженцы Таджикистана, Узбекистана и Киргизии снимали в российских городах квартиры, работали охранниками, продавцами и таксистами, ходили в ночные клубы и параллельно готовили теракты с применением взрывчатки и огнестрельного оружия. Выяснилось, что в Сирии они хотели скрыться от правосудия на родине.

Главарь группировки единственный из всех поддерживал прямую связь с лидерами ИГИЛ и вел с ними переговоры о переправке в Сирию. Однако террористы, скорее всего, настояли на том, что сначала членам его группировки следует доказать свою преданность "Исламскому государству" акциями в РФ. После этого, вероятно, бандиты и начали вооружаться. Но вовремя попали под наблюдение российских спецслужб.

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