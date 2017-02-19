В Свердловской области стали известны подробности "ограбления" инкассатора. В полиции ранее сообщили, что нападение произошло в Нижнем Тагиле 17 февраля. У инкассатора якобы похитили миллион рублей.
Однако сейчас стало известно, что ограбления не было, его придумал сам работник инкассаторской службы, чтобы заработать.
"Полицейские Нижнего Тагила оперативно раскрыли совершённое накануне хищение денежных средств у инкассатора. Оперативники выяснили, что преступление было инсценировано самим потерпевшим 1991 года рождения, а также установили, что непосредственную помощь в этом ему оказал 27-летний друг", — рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Мужчина сообщил, что подстроил нападение, подговорив товарища. Выручку приятели хотели поделить пополам. На преступление инкассатор, как сам признался, пошел из-за низкой зарплаты. В отношении него возбудили уголовное дело.
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