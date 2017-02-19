Инкассатор из Нижнего Тагила придумал свое ограбление из-за низкой зарплаты

В Свердловской области стали известны подробности "ограбления" инкассатора. В полиции ранее сообщили, что нападение произошло в Нижнем Тагиле 17 февраля. У инкассатора якобы похитили миллион рублей.

Фото: AP

Однако сейчас стало известно, что ограбления не было, его придумал сам работник инкассаторской службы, чтобы заработать.

"Полицейские Нижнего Тагила оперативно раскрыли совершённое накануне хищение денежных средств у инкассатора. Оперативники выяснили, что преступление было инсценировано самим потерпевшим 1991 года рождения, а также установили, что непосредственную помощь в этом ему оказал 27-летний друг", — рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Мужчина сообщил, что подстроил нападение, подговорив товарища. Выручку приятели хотели поделить пополам. На преступление инкассатор, как сам признался, пошел из-за низкой зарплаты. В отношении него возбудили уголовное дело.

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