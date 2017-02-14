В Турции произошло жестокое убийство россиянки с детьми

В Турции зверски расправились над россиянкой с двумя детьми. Убийство, по версии следствия, совершил уроженец этой страны Муаммер Гюн.

Фото: AP

Мужчина отравил сына и дочь, добавив пестицид в сладости, после чего застрелил из помпового ружья свою русскую жену. Затем он позвонил в полицию и совершил самоубийство, рассказал РИА Новости представитель российского генконсульства.

"Мы подтверждаем информацию СМИ об убийстве гражданки России и двух ее детей, мальчика и девочки. Преступник покончил с собой", — сообщили в генконсульстве.

Там уточнили, что для получения более подробной информации "генконсульство направило официальный запрос в полицию".

"Инцидент произошел в районе Аксу на востоке Антальи. Пока что мы видим, что трагедия произошла на бытовой почве", — добавили в консульстве.

Предварительно сообщается, что турку было около 60 лет, его жене — за 30.

Официальные причины трагического происшествия пока не сообщаются. Однако, как пишут местные СМИ, Муаммер Гюн разместил предсмертную записку, адресованную родственникам, на двери.

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