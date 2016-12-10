В Москве неизвестные похитили и обокрали 82-летнюю продавщицу грибов

В Москве у метро Сходненская 5 декабря двое неизвестных мужчин обманом похитили 82-летнюю бабушку, обещая выкупить у неё все грибы.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Как сообщает Лайф, пенсионерка стояла у станции метро и торговала грибами и соленьями. К ней подошли неизвестные мужчины и попросили о помощи. Бабушка не смогла отказать им, двое мужчин рассказали женщине, что им нужно помочь снять деньги в банкомате, так как они "не местные". За это они пообещали купить у неё все грибы.

Пенсионерка села в автомобиль к мужчинам и доехала до ближайшего отделения банка. Там мошенники заговорили старушку, и она сняла со своего счёта 500 тысяч рублей. Потом преступники вывезли пенсионерку в лес, надели ей пакет на голову и избили.

"Мне приставили нож к голове и кричали: "Если не отдашь нам деньги, мы тебя убьём"", — рассказала избитая бабушка сотрудникам полиции. Под угрозой убийством пенсионерка отдала все деньги мошенникам.

Злоумышленники оставили её там же, в лесу. Пенсионерка смогла выбраться и дойти до МКАД, где обратилась к кому-то за помощью. На место незамедлительно прибыл наряд полиции. На данный момент возбуждено уголовное дело.

Отметим, жертвами мошенников часто становятся именно пожилые люди. Какие обычно применяются мошеннические схемы? Как уберечь своих близких и их сбережения от действий преступников? Об этом рассказал ранее Pravda.Ru замначальника третьей оперативно-розыскной части отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮВАО подполковник полиции Антон Малкин.

— Какие виды преступлений, направленных против пожилых лиц, сейчас наиболее актуальны?

— Основные деяния, с которыми сталкиваются подразделения экономической безопасности, связаны с навязыванием услуг под видом неких социальных программ Правительства города Москвы, федеральных программ. Распространена также с реализация пожилым людям под видом лекарственных средств витаминов, биологических активных добавок, а под видом аппаратов медицинского назначения — каких-либо иных аппаратов, которые не имеют медицинского эффекта. Также мы постоянно сталкиваемся с мошенничеством под видом социальных программ в системе ЖКХ — это навязывание услуг замены водосчетчиков. Постоянно поступают такие обращения и заявления граждан.

— Как организована схема с водосчетчиками?

— В почтовые ящики кладут объявления или звонят и по телефону предлагают заменить находящиеся в квартире водосчетчики. Данная услуга для простого обывателя может показаться не дорогостоящей, она обходится в 2,5-3 тысячи рублей. Мошенники развешивают объявления, проходят по квартирам. Это в основном рассчитано на лиц пожилого возраста. Им объясняют, что есть программа города Москвы, по которой они могут поменять счетчики подешевле. Происходит замена работоспособных действующих счетчиков на более дешевые или на аналогичные, и за это мошенники получают деньги. Затем граждане, посмотрев на эти счетчики, предоставив единые платежные документы в свою управляющую компанию и поговорив с ее представителем, выясняют, что поменяли шило на мыло или на худший образец.

— Как уберечься от этого вида мошенничества?

— Все, в принципе, знают представителей своих управляющих компаний, везде в подъездах на информационных стендах висят телефоны. Зачастую управляющие компании сами развешивают объявления на входных дверях, на информационных щитах, и предупреждают, что к вам могут обращаться некие люди с предложением заменить счетчики, и в таких случаях надо обращаться в управляющую компанию. Именно у нее надо спрашивать, действительно ли счетчики меняют по социальной программе, или нет.

— То есть у пенсионеров должен быть под рукой список телефонов, по которым всегда можно обратиться и уточнить, посылали ли к ним этих специалистов?

— Вы абсолютно правы. Надо понимать, что люди, которые приходят, очень грамотно, красиво говорят и вводят в заблуждение пожилых людей. Они показывают красивые бумажки под видом сертификатов, лицензий и так далее. Поэтому в крайнем случае можно обратиться к соседям. Думаю, они никогда не откажутся помочь изучить документы, обратиться в социальную службу. Также всегда есть телефон правоохранительных органов. Участковые не то, что не откажут, они обязаны прийти, это их работа — откликнуться на просьбу пожилого человека и оказать содействие.

— Каков облик людей, которые зарабатывают на этих мошеннических схемах?

— По моей практике, этим занимается любая категория граждан, от молодых людей до пожилых. Самая основная их задача — войти в доверие или по телефону, или когда они осуществляют поквартирный обход. Бывает, в каждую квартиру осуществляют звонки и навязывают данную услугу, говоря, что это обязательно, иначе вас будут каким-то образом штрафовать. Или у вас якобы будет повышенный коэффициент по оплате жилищно-коммунальных услуг, и так далее.

— Какие простые правила следует запомнить людям, которые находятся под прицелом мошенников?

— Есть определенная категория людей, которые всегда всех проверяют. Даже нас, сотрудников правоохранительных органов. После предъявления в глазок нашего удостоверения часто пожилые люди перезванивают в подразделение и уточняют, есть ли такой сотрудник. И это абсолютно правильно, потому что удостоверений гуляет очень много, тем более по столице.

Самое простое — это попросить представиться, уточнить, из какой службы, взять телефон, куда можно позвонить. Если это какие-нибудь организации, которые вы не знаете, которые не являются вашей управляющей или обслуживающей компанией, то лучше позвонить в правоохранительные органы.

Если же мы касаемся реализации препаратов под видом лекарств, то, конечно, лучше поинтересоваться, что за название. Есть участковый врач, который должен в рабочее время находиться на связи — можно узнать у него. А в вечернее время, я думаю, к пожилым людям мало кто ходит, вечером они и сами никому не откроют. Главное — не торопиться, все взвесить и позвонить.

— А что бы вы посоветовали людям, у которых пожилые родственники живут отдельно? Что предпринимать в таких случаях, как действовать?

— Самая главная рекомендация — постоянно быть на связи, переживать за своих родных. Всегда можно раз в день позвонить, узнать, все ли хорошо, не приходил ли кто. И когда поступает от пожилых людей сообщение, что к ним пришли такие-то, — не относиться к этому спустя рукава. Лучше самостоятельно совершить звонок участковому вашего родственника. Участковые проводят регулярно поквартирные обходы, представляются, вручают свои визитки, у всех имеются мобильные телефоны, то есть они круглосуточно находятся на связи.

Можно войти в интернет и набрать в поисковике социальную службу, которая обслуживает данную территорию. Есть мобильные приложения, которыми даже и мы пользуемся, созданные правоохранительными органами, там можно найти телефон ближайшего участкового. Также в Сети всегда есть контакты управляющей компании, есть диспетчерские, которые работают круглосуточно, где дежурный всегда может что-то посоветовать.

— А если обман все-таки случился, куда следует обратиться в первую очередь пожилому человеку?

— Обращаться надо в любом случае в правоохранительные органы. Не обязательно приходить, можно позвонить. Ваше обращение будет зарегистрировано, и в установленные сроки будет проведена проверка, после которой будет дан компетентный ответ. Еще раз напомню: всегда будьте настороже. Потому что сейчас в стране кризис, и люди, ведущие не совсем законный образ жизни, пытаются любыми способами нажиться на людях, не знающих каких-нибудь законов, не обладающих информацией.

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