Отмучился: Американец казнен спустя 25 лет после приговора

Смертный приговор за убийство тестя жителю штата Джорджия Уильяму Сейлли зачитали ещё в 1990 году. И только спустя 25 лет после вынесения приговора 50-летнего жителя штата казнили.

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Как сообщает The Daily Mail, Сейлли приговорили к высшей мере наказания за то, что в 1990 году он совершил умышленное убийство своего тестя. Данная казнь стала в штате Джорджия уже девятой за год.

Отметим, 84% всех казней XXI века, о которых стало известно, были совершены в Китае, Иране, США и Вьетнаме. В частности, высокопоставленный представитель законодательной власти Китая признался, что в Поднебесной ежегодно казнят порядка 10 000 человек. В Иране за год к казни приговаривают не менее 108 человек. В США — 65 человек.

Приговоренные к смертной казни в США, в среднем, ожидают исполнения решения в течение 11 лет. Иногда осужденные успевают состариться в камере смертников. Так в 2005 году по делу об убийстве двух женщин, был казнен Дональд Бирдсли, в возрасте 61 года. Преступление же было совершено за 24 года до фактического применения наказания.

Наиболее известным и интересным случаем долгосрочного ожидания казни является дело Стенли Уильямса. Мужчина получил наказание в виде лишения жизни за убийство продавца, а также, жестокую расправу над супружеской парой и их дочерью. Однако приговор настиг Стенли только спустя 25 лет. Все это время он занимался писательской и социальной деятельностью, благодаря которой большое количество молодых и "зелёных" преступников ушли из криминального мира. Уильямса также наградили рядом Нобелевских премий за его литературные произведения.

Существуют также государства, где по-прежнему к этой высшей мере наказания приговариваются лица, не достигшие 18 лет. К их числу относятся: Демократическая Республика Конго, Иран, Йемен, Китай, Нигерия, Пакистан, Саудовская Аравия и США. Интересно, что страна, в которой совершено наибольшее количество известных казней несовершеннолетних преступников — это США, которые считаются цитаделью и образцом демократии и гуманизма.

До 1989 года в США казнили детей даже в возрасте до 16 лет. Был приговорен к смерти 14-летний Джордж Стинни. Казнили его по подозрению в убийстве двух девочек (11 и 8 лет). Доказательств не было вообще, через 70 лет его оправдали.

Также в 2011 году был казнен Трой Дэвис, несмотря на то, что 7 из 9 свидетелей обвинения через 10 лет поменяли свои показания, объясняя это тем, что были под давлением полиции. Суд Джорджии просто не хотел признавать свою ошибку и предпочел казнить невиновного, чем потерять авторитет. Дэвида казнили через 20 лет после приговора, т. к. он непрестанно подавал апелляции. Казнь Дэвиса вызвала негодование во всем мире.

Напомним, 2 августа 1996 года — состоялась последняя смертная казнь в России. В том же году был принят новый Уголовный кодекс РФ, о котором эксперты тогда говорили, что он почему-то получился ориентированным на защиту прав подозреваемых и преступников (что тоже важно, конечно), но никак не на защиту прав жертв преступлений.

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