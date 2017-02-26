Трагическая случайность? Следствие разбирается в причинах гибели молодой пары в Москве

Наиболее вероятной причиной трагедии на улице Просторная в Москве, где 25 февраля были обнаружены мертвыми два человека - хозяина квартиры и его невесты, следователи считают неаккуратное обращение с оружием.

Фото: AP

В двухкомнатной квартире на втором этаже жил 32-летний Николай, учредитель компании «Сатро-Паладин», и его дама сердца - 27-летняя Анна. Николай (от первого брака у мужчины сын-дошкольник) собирался в ближайшее время жениться на Анне, даже сделал женщине предложение. Соседи характеризуют Николая как спокойного и рассудительного мужчину. Спиртными напитками он не злоупотреблял.

По версии следователей, трагедия произошла за праздничным столом вечером 23 февраля. Днем соседи видели, как Анна с набитыми продуктами сумками шла из магазина домой. Выстрелов жильцы не слышали, но с тех пор молодые люди на связь не выходили.

Отец Николая пробовал дозвониться сыну, но к телефону тот не подходил. На коммерсанта все это было непохоже - он не имел привычки надолго исчезнуть без предупреждения.

25 февраля мужчина приехал на улицу Просторная со своим вторым сыном. Он решил вызвать полицейских и сотрудников МЧС, чтобы те вскрыли дверь квартиры. Дверь была закрыта изнутри на щеколду, а с улицы было видно, что в жилище горит свет.

Как оказалось, отец беспокоился не напрасно: и сын, и его подруга оказались мертвы. По предварительным данным, сначала Николай из охотничьего карабина выстрелил в Анну. Скорее всего, это он сделал случайно, демонстрируя возможности ружья. Осознав, что женщина скончалась, он сделал еще один выстрел. Предсмертной записки рядом не нашли.

Хозяин квартиры был заядлым охотником и рыбаком, поэтому здесь хранилось и другое оружие - - гладкоствольные ружья, травматические пистолеты.

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