Стало известно, из-за чего похитили украинского депутата Гончаренко

Сегодня стало известно о похищении депутата от Блока Петра Порошенко Алексея Гончаренко. Подробности истории рассказали коллеги парламентария. Утром он выехал на "важную встречу" в Одессу, после чего связь с ним прервалась.

Фото: AP

Оказалось, что на депутата готовили нападение. Его удалось предотвратить полиции. Прокуратура Одесской области сообщила о задержании троих человек, планировавших нападение на парламентария.

"Он в безопасном месте, сейчас будет предоставлять показания в качестве потерпевшего", — заявил прокурор Одесской области Олег Жученко на брифинге.

Спустя два часа после похищения Гончаренко доставили в безопасное место, предотвратив нанесение ему телесных повреждений.

Уже известен и заказчик покушения — это депутат Лиманского райсовета Одесской области Кушнарев.

Причиной готовившегося похищения была месть. В прокуратуре рассказали, что главный организатор нападения на Гончаренко — отец одного из заживо сожженных 2 мая 2014 года.

К слову, ранее московская полиция задерживала Гончаренко во время участия в траурном марше памяти Бориса Немцова. Беженцы, переехавшие из Украины в Россию, утверждали, что депутат якобы лично участвовал в сожжении активистов Антимайдана в Доме профсоюзов на Куликовом поле.

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