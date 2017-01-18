Полуторагодовалый малыш из Бийска умер от ожогов, полученных в ванной

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Полуторагодовалый малыш умер от ожогов после того, как мать оставила его в ванной без присмотра. Это случилось в Бийске. Мальчик скончался от значительных ожогов в больнице в тот же день.

"Следственными органами СК РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетнего ребенка по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — сообщает СК РФ.

Почему ребенок остался один в ванной и кто виновен в его смерти, предстоит выяснить следователям.

Еще одна трагедия с оставшимся без присмотра ребенком произошла в конце прошлого года в Ставрополе. Женщина купала своего годовалого сына в чаше душевой кабины. В это время в другой комнате заплакал 3-летний ребенок, и она пошла к нему, оставив сына на непродолжительное время одного. Отец, вернувшись из магазина, обнаружил ребенка в ванной без признаков жизни. Проведенными реанимационными мероприятиями спасти мальчика не удалось. Суд признал мать виновной и назначил наказание в виде двух месяцев ограничения свободы.

В январе СМИ сообщили о погибшей в Оренбургской области четырехмесячной девочке. Мать положила ее спать рядом с горячими батареями, малышка упала на них, получила тяжелые термические ожоги и скончалась от шока.

" Женщина обратила внимание, что ребенок не подает признаков жизни, и вызвала скорую. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка", — рассказали в Следственном комитете.

По предварительным данным следствия, ребенок скончался от ожогового шока.

При этом семья характеризуется положительно, на учете нигде не состоит. Экспертиза установит истинную причину гибели девочки.

Ранее трагедия произошла в Кузбассе. Месячный ребенок скончался от… отравления алкоголем. Как выяснилось в ходе доследственной проверки, вечером накануне гибели ребенка мать захотела выпить спиртного. Муж не мог ее остановить, потому что в это время был на работе. А женщина, приняв на грудь, решила покормить ребенка. Увы, вместе с молоком матери в его организм попал и алкоголь, и младенец умер.

К слову, семья ранее считалась благополучной и на профилактическом учете не состояла. В настоящее время в отношении матери возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".