Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Полуторагодовалый малыш из Бийска умер от ожогов, полученных в ванной

Происшествия

 

358335.jpeg
Источник фото: архив Правды.Ру

Полуторагодовалый малыш умер от ожогов после того, как мать оставила его в ванной без присмотра. Это случилось в Бийске. Мальчик скончался от значительных ожогов в больнице в тот же день.

"Следственными органами СК РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетнего ребенка по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — сообщает СК РФ.

Почему ребенок остался один в ванной и кто виновен в его смерти, предстоит выяснить следователям.

Еще одна трагедия с оставшимся без присмотра ребенком произошла в конце прошлого года в Ставрополе. Женщина купала своего годовалого сына в чаше душевой кабины. В это время в другой комнате заплакал 3-летний ребенок, и она пошла к нему, оставив сына на непродолжительное время одного. Отец, вернувшись из магазина, обнаружил ребенка в ванной без признаков жизни. Проведенными реанимационными мероприятиями спасти мальчика не удалось. Суд признал мать виновной и назначил наказание в виде двух месяцев ограничения свободы.

В январе СМИ сообщили о погибшей в Оренбургской области четырехмесячной девочке. Мать положила ее спать рядом с горячими батареями, малышка упала на них, получила тяжелые термические ожоги и скончалась от шока.

" Женщина обратила внимание, что ребенок не подает признаков жизни, и вызвала скорую. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка", — рассказали в Следственном комитете.

По предварительным данным следствия, ребенок скончался от ожогового шока.

При этом семья характеризуется положительно, на учете нигде не состоит. Экспертиза установит истинную причину гибели девочки.

Ранее трагедия произошла в Кузбассе. Месячный ребенок скончался от… отравления алкоголем. Как выяснилось в ходе доследственной проверки, вечером накануне гибели ребенка мать захотела выпить спиртного. Муж не мог ее остановить, потому что в это время был на работе. А женщина, приняв на грудь, решила покормить ребенка. Увы, вместе с молоком матери в его организм попал и алкоголь, и младенец умер.

К слову, семья ранее считалась благополучной и на профилактическом учете не состояла. В настоящее время в отношении матери возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня.

 

 

Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Лучшие маски для волос
Красота
Лучшие маски для волос
Комментарии
Актуальная аналитика
Недвижимость
Застройщики жилья вышли на демпинг
Украина
Россию и Украину судит родной брат "пуделя"
Практика
Люди и государства теперь живут в долгах
Читательский топ
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Источники: Экс-офицер Сергей Аракчеев на свободе и надежно укрыт
Российский боец UFC победил при помощи уникального приема. ВИДЕО
Требование предоставить доказательства в суде ООН станет сюрпризом для Киева
Новый вице-президент США заявил о провале американской дипломатии
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО

Кадры скандала, разразившегося на сессии городского совета Дзержинска (переименован украинскими властями в Торецк) Донецкой области, появились в интернете.

Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Источники: Экс-офицер Сергей Аракчеев на свободе и надежно укрыт
Политика
Источники: Экс-офицер Сергей Аракчеев на свободе и надежно укрыт
Спорт
Российский боец UFC победил при помощи уникального приема. ВИДЕО
Украина
Требование предоставить доказательства в суде ООН станет сюрпризом для Киева
Происшествия
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?

Район на востоке Украины, где разбился малайзийский Boeing-777, будет вновь обследован специалистами.

Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Мир
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Здоровье
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Экономика
Кудрин предложил ограничить Россию десятком "супергородов"
Мир
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО

Кадры скандала, разразившегося на сессии городского совета Дзержинска (переименован украинскими властями в Торецк) Донецкой области, появились в интернете.

Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Путин раскрыл заказчиков компромата на Трампа
Мир
Путин раскрыл заказчиков компромата на Трампа
Человек
Антибиотики бессильны. Мы все умрем?
Мир
Лидер левых Германии предложила заменить НАТО союзом с РФ
Любовь Степушова Россию и Украину судит родной брат "пуделя" Любовь Степушова Андрей Соколов Оборотни и эльфы либерального бомонда Андрей Соколов Юрий Носовский Умный тренажер поможет российским стрелкам Юрий Носовский
Комментарии
Татьяна Волина Похищенную в Оренбурге школьницу спас звонок маме
Самовар Может Антон Цветков: "Передача Исаакиевского собора РПЦ — абсолютно логичное решение"
Саныч Сан Минздрав увидел угрозу в масштабах рекламы колбасы
vkontakte_233459896 Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Вячеслав Кононов Требование предоставить доказательства в суде ООН станет сюрпризом для Киева
Вячеслав Кононов Украина: Безработным — дырка от бублика
Иваныч Украина потеряла 1 млрд долларов на ограничении транзита с РФ
Алексей Храмшин Экономист рассказал, чьи зарплаты в этом году вырастут
лавров Унылая Лошадь Без внешней поддержки киевская власть обречена
лавров Унылая Лошадь Эксперт: Из дела о домогательствах Трампа сделают пиар-акцию
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?