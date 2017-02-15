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Источник Правда.Ру

Свидетель рассказал о нападении бандитов с топорами на салон связи

Происшествия

В салон связи на юге Москвы заявились сегодня три налетчика с топорами, рассчитывая поживиться содержимым кассы. Однако их прогнал посетитель, у которого, по счастью, оказался травматический пистолет.

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Фото: AP

Как сообщают в пресс-службе столичного ГУ МВД,  грабители вошли в  салон  на Азовской улице около девяти часов вечера, и сразу, угрожая топорами, потребовали у персонала деньги. Находившийся здесь же посетитель, не растерявшись, открыл по грабителям стрельбу из травматического пистолета.

Налетчики были вынуждены  скрыться ни с чем. При этом нападавшие от страха бросили на месте преступления свои топоры, рассказал источник РИА "Новости" в правоохранительных органах. Полиция начала поиск преступников.

Между тем, на месте происшествия совершенно случайно оказался специальный корреспондент "Правды.Ру". Вот, что он рассказал:

— Был в магазине, рассчитывался на кассе "Ароматного мира" - она у прозрачной витрины и двери. На улице раздались громкие хлопки, как от близко запускаемого салюта, мы с кассиром и консультантом посмотрели сквозь стекло - там бежали двое, спотыкаясь. Убежали они за угол, по Нахимовскому проспекту в сторону "Профсоюзной" и граффити "Юра, мы исправляемся".

Оба в куртках, причем почему-то показалось, что они довольно молодые - до 30 лет. Лиц я не заметил, но там рядом магазины цветов, Росбанк, отделение ВТБ —  все с камерами наблюдения. Мы еще стали обсуждать, что это не похоже на выстрелы из боевого оружия и сошлись на "это петарды или травмат".

Дальше, в течении 3-5 минут, прибыли патрульные машины, экипаж "Гольфстрима" - какая-то, как мне показалась, дама писала протокол на капоте полицейского автомобиля. После, уезжая (и не зная, что это была перестрелка после нападения), я видел множество полицейских машин, едущих с "мигалками" и сиренами. 

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Для читателей Pravda.Ru эту важную новость прокомментировал Владимир ЕВСЕЕВ, заместитель директора Института стран СНГ.

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