Ребенок погиб, катаясь с горки с Подмосковье

Зимнее развлечение закончилось трагедией в Подмосковье. Семилетний мальчик погиб, прокатившись с горки. Это случилось в городе Электроугли.

Фото: AP, из архива

Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области, представители ведомства проводят доследственную проверку по факту гибели семилетнего ребенка.

"Вечером 4 февраля в правоохранительные органы Ногинского района поступила информация о гибели семилетнего ребенка в лесном массиве у Садоводческого некоммерческого товарищества "Купавна" Ногинского района. Ребенок получил травмы, катаясь на тюбинге, и скончался на месте", — сообщили в ГСУ.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

"Ребенок ударился головой о дерево, в результате чего скончался", — сказал собеседник агентства ТАСС.

Позже свидетели рассказали подробности трагедии. По словам очевидца, ребенок спускался с горки вместе с отцом. "Они поехали не по накатанной горке, где все катались, а с другой стороны, где много деревьев. Отец — довольно крупный мужчина, мальчик сидел за отцом. Потом их начало раскручивать и они врезались в дерево так, что мальчик ударился головой", — уточнил он.

На помощь ребенку бросились супруга очевидца — врач и реаниматолог, который также оказался на горке. Они пытались откачать мальчика на протяжении 40 минут.

Подруга семьи рассказала, что родители погибшего — "очень общительные и адекватные". "Когда все произошло, мама мальчика находилась в больнице с дочкой (сестрой погибшего), а у папы просто был выходной, и они пошли кататься с горки", — отметила она.

"Ватрушки" — довольно опасное развлечение. На днях 16-летнему жителю Велижа Смоленской области после катания на такой "ватрушке" сделали несколько операций. Когда подросток очнулся, он рассказал, что пострадал в аварии. Молодой человек катался на тюбинге, привязанном к машине.

На повороте надувные санки вылетели с проезжей части, в результате чего пострадавший врезался в дерево. За рулем автомобиля, по словам допрашиваемого, находилась их знакомая.

А пару лет назад в Вологодской области женщина получила серьезные травмы при катании на "ватрушке" — переломы позвоночника и сильный ушиб внутренних органов. Случай произошел в Кирилловском районе. Молодая женщина неудачно скатилась с горы на надувных санках — их несколько раз развернуло на большой скорости. В итоге "ватрушка" врезалась в дерево.

Как пояснил корреспонденту ИА "СеверИнформ" главный врач Вологодской станции скорой медицинской помощи Вологды Юрий Маркевич, пострадавшая катилась с горы вместе с ребенком. Женщину госпитализировали в городскую больницу.

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