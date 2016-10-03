В Волгограде в мусорном баке нашли тело школьницы

В Волгограде в одном из мусорных баков найдено тело пропавшей накануне 15-летней школьницы. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

Об исчезновении школьницы заявила ее мама в воскресенье вечером. По ее словам, около полудня школьница ушла из дома и не вернулась, а ее мобильный телефон был отключен. Полицейские немедленно организовали проверку.

"В результате поисковых мероприятий рано утром тело девочки было обнаружено в мусорном баке, установленном между домами 10 и 12 по улице Брестской", - говорится в сообщении МВД.

Отмечается, что школьница и ее семья характеризовались положительно и в поле зрения органов системы профилактики никогда не попадали.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту убийства несовершеннолетней. Идет расследование.

Читайте также:

Вероятный убийца московской школьницы покончил жизнь самоубийством

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня