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Источник Правда.Ру

За просмотр сайтов ИГИЛ начали сажать в тюрьму

Происшествия

32-летний гражданин Франции был приговорён к двум годам лишения свободы за неоднократное посещение ресурсов, содержащих пропагандистские материалы ИГИЛ (запрещена в РФ). Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на The Verge. На суде француз заявил, что делал это «из любопытства».

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Фото: Fotodom.ru/DP

Мужчина не только просматривал ресурсы, но и скачивал фото и видео на смартфон, ПК и USB-носители. А в качестве обоев рабочего стола он установил флаг Исламского государства. Кроме того, спецслужбы выяснили, что паролем его компьютера было словосочетание 13novemberhaha ("13ноябряхаха" - прямая отсылка к парижским терактам 13 ноября 2015 года, унёсшим жизни 130 человек).

Внешность мужчины тоже поменялась. По словам родных, он отрастил длинную бороду, стал носить шаровары и постоянно раздражался при обсуждении религии.

Добавим, согласно французскому законодательству, за посещение сайтов, пропагандирующих терроризм, грозит уголовная ответственность. Исключение составляют лишь случаи, когда это делается для научных исследований, информирования общественности или судебных целей.

Не так давно в СМИ писали, что в России заблокировали свыше 450 сайтов, созданных для сбора средств для незаконных вооруженных формирований в

За все время прекращен доступ более чем к 1,3 тысячи интернет-ресурсов.

В поле зрения Генпрокуратуры попадали русскоязычные сайты, где размещались материалы, связанные с деятельностью запрещенных в России международных террористических организаций «Исламское государство», «Джебхат ан-Нусра» и «Аль-Каида», в том числе призывы оказывать террористам финподдержку.

Наказание за экстремизм в России ужесточили в 2014 году. В нашей стране привлечь к ответственности могут за организацию сообщества и участие в нем, а, что касается действий в интернете, - за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

Так, в Челябинске пару лет назад судили исследователя радикальных движений, автора книг о терроризме и общественного активиста Константина Жаринова за репост обращения националистической организации «Правый сектор» во «ВКонтакте».В то же время Ленинский районный суд Перми оштрафовал пользователя социальной сети «ВКонтакте» Павла Гооге за репост видео оппозиционера Алексея Навального «Припомним жуликам и ворам их манифест-2002». 

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