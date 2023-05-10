Депрессия, отсутствие аппетита и летаргия: что делать, если собака отравилась цинком

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Как ответственный владелец собаки, вы хотите, чтобы ваш пушистый друг был здоров и счастлив. Однако бывают случаи, когда собаки случайно проглатывают вредные вещества, например, цинкосодержащие материалы. Отравление цинком может быть опасно для жизни, если не принять своевременных мер.

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Симптомы отравления цинком у собак

Токсичность цинка может вызывать различные симптомы, включая:

Отсутствие аппетита.

Рвоту.

Диарею.

Летаргию (болезненное состояние, характеризующееся медлительностью, вялостью, усталостью).

Депрессию.

Повышенный уровень гемоглобина в крови.

Эти симптомы могут проявляться у собак любого размера, хотя чаще всего страдают собаки мелких пород.

Диагностика отравления цинком у собак

Чтобы диагностировать отравление цинком у собак, ветеринар соберет подробный анамнез о недавних действиях вашей собаки и любых необычных материалах, которые она могла проглотить. Ветеринар также проведет полное физическое обследование и выполнит лабораторные анализы, включая биохимический профиль, электролиты, анализ мочи и полный анализ крови.

Полный анализ крови может выявить анемию из-за связанного с цинком разрушения эритроцитов с возможным образованием телец Хайнца или гранул, присутствующих в эритроцитах.

Биохимический профиль может показать аномально высокий уровень гемоглобина в крови. Отклонения в биохимическом профиле могут также указывать на отказ нескольких органов.

Лечение отравления цинком у собак

Оперативное лечение имеет решающее значение для спасения жизни собаки с отравлением цинком. Первым шагом в лечении является удаление предмета, вызвавшего отравление. Чтобы поддержать уровень жидкости в организме и стимулировать мочеиспускание, начинают внутривенную терапию жидкостями. Также назначаются препараты, снижающие кислотность желудка и способствующие высвобождению цинка. В тяжелых случаях разрушения красной крови может потребоваться переливание крови.

Жизнь и уход за собаками с отравлением цинком

После лечения потребуются последующие осмотры для контроля состояния здоровья собаки и оценки хода терапии с помощью лабораторных исследований. Шансы на выживание у собак с тяжелыми осложнениями, такими как отказ многих органов, невелики. Поэтому при подозрении на то, что ваша собака проглотила цинкосодержащие вещества, необходимо срочно обратиться к ветеринару.

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