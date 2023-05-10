Как ответственный владелец собаки, вы хотите, чтобы ваш пушистый друг был здоров и счастлив. Однако бывают случаи, когда собаки случайно проглатывают вредные вещества, например, цинкосодержащие материалы. Отравление цинком может быть опасно для жизни, если не принять своевременных мер.
Токсичность цинка может вызывать различные симптомы, включая:
Эти симптомы могут проявляться у собак любого размера, хотя чаще всего страдают собаки мелких пород.
Чтобы диагностировать отравление цинком у собак, ветеринар соберет подробный анамнез о недавних действиях вашей собаки и любых необычных материалах, которые она могла проглотить. Ветеринар также проведет полное физическое обследование и выполнит лабораторные анализы, включая биохимический профиль, электролиты, анализ мочи и полный анализ крови.
Полный анализ крови может выявить анемию из-за связанного с цинком разрушения эритроцитов с возможным образованием телец Хайнца или гранул, присутствующих в эритроцитах.
Биохимический профиль может показать аномально высокий уровень гемоглобина в крови. Отклонения в биохимическом профиле могут также указывать на отказ нескольких органов.
Оперативное лечение имеет решающее значение для спасения жизни собаки с отравлением цинком. Первым шагом в лечении является удаление предмета, вызвавшего отравление. Чтобы поддержать уровень жидкости в организме и стимулировать мочеиспускание, начинают внутривенную терапию жидкостями. Также назначаются препараты, снижающие кислотность желудка и способствующие высвобождению цинка. В тяжелых случаях разрушения красной крови может потребоваться переливание крови.
После лечения потребуются последующие осмотры для контроля состояния здоровья собаки и оценки хода терапии с помощью лабораторных исследований. Шансы на выживание у собак с тяжелыми осложнениями, такими как отказ многих органов, невелики. Поэтому при подозрении на то, что ваша собака проглотила цинкосодержащие вещества, необходимо срочно обратиться к ветеринару.
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