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Марина Лебедева

Красный глаз у кошки: лечение должно быть правильным

2:49
Зоосфера » Кошки

Красные глаза у кошек могут быть признаком потенциально серьёзной проблемы. Как ответственному владельцу животного важно понимать различные типы красных глаз у кошек, причины их появления и время обращения за ветеринарной помощью

Красный глаз у кошки: лечение должно быть правильным
Фото: https://ukrpublic.com/

Виды красных глаз у кошек

Существуют различные типы покрасневших глаз у кошек в зависимости от симптомов, о которых вы должны знать:

  • Травма: при травме обычно страдает один глаз, в то время как инфекции часто поражают оба глаза. Неспособность открыть глаз (глаза) может сигнализировать о серьезной проблеме.
  • Покраснение и припухлость: ткань вокруг глаза (так называемая конъюнктива) может опухнуть, из-за чего невозможно увидеть сам глаз. Покраснение белков глаз может свидетельствовать о кровоточивости глаз.
  • Выделения: желтые или зеленые выделения характерны для инфекций, а кровянистые выделения могут свидетельствовать о серьезной травме.

Что делать, если у вашей кошки красные глаза

Если у вашей кошки наблюдается значительное покраснение, отек или выделения из глаза, и она не может открыть глаза, немедленно отвезите ее к ветеринару. Кроме того, если ваша кошка нездорова или у нее наблюдаются изменения в глазах, проконсультируйтесь с ветеринаром.

Если симптомы выражены слабо, и ваша кошка, похоже, чувствует себя нормально, то можно подождать до 48 часов, прежде чем записываться на прием к врачу. Но если вы сомневаетесь, всегда звоните ветеринару и спрашивайте совета.

Причины покраснения глаз у кошек

Различные заболевания могут вызывать покраснение глаз у кошек, от конъюнктивита до травмы. Конъюнктивит, вирусная или бактериальная инфекция, является наиболее распространенным заболеванием, вызывающим покраснение глаз у кошек. Однако травмы, полученные в результате попадания пылинки, удара другой кошки или тычка в глаз, могут вызвать покраснение и отек.

К менее распространенным причинам относятся:

  • аллергия,
  • глаукома,
  • бытовые раздражители,
  • гифема (кровоизлияние в переднюю камеру глаза),
  • инфекции.

Для того чтобы определить основную причину проблемы, необходимо провести определенную работу.

Как ветеринары диагностируют причину покраснения глаз у кошек

Многие случаи покраснения глаз у кошек могут быть диагностированы ветеринаром путем проверки медицинской карты кошки, физического осмотра и проведения теста на флуоресцеиновое пятно. Этот тест предполагает нанесение небольшого количества красителя на поверхность глаза для поиска язв роговицы, царапин или ссадин.

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Почему У Кошки Красные Глаза & Что Делать Если У Кошки Покраснели Глаза. Ветклиника Био-Вет
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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