Красные глаза у кошек могут быть признаком потенциально серьёзной проблемы. Как ответственному владельцу животного важно понимать различные типы красных глаз у кошек, причины их появления и время обращения за ветеринарной помощью
Существуют различные типы покрасневших глаз у кошек в зависимости от симптомов, о которых вы должны знать:
Если у вашей кошки наблюдается значительное покраснение, отек или выделения из глаза, и она не может открыть глаза, немедленно отвезите ее к ветеринару. Кроме того, если ваша кошка нездорова или у нее наблюдаются изменения в глазах, проконсультируйтесь с ветеринаром.
Если симптомы выражены слабо, и ваша кошка, похоже, чувствует себя нормально, то можно подождать до 48 часов, прежде чем записываться на прием к врачу. Но если вы сомневаетесь, всегда звоните ветеринару и спрашивайте совета.
Различные заболевания могут вызывать покраснение глаз у кошек, от конъюнктивита до травмы. Конъюнктивит, вирусная или бактериальная инфекция, является наиболее распространенным заболеванием, вызывающим покраснение глаз у кошек. Однако травмы, полученные в результате попадания пылинки, удара другой кошки или тычка в глаз, могут вызвать покраснение и отек.
К менее распространенным причинам относятся:
Для того чтобы определить основную причину проблемы, необходимо провести определенную работу.
Многие случаи покраснения глаз у кошек могут быть диагностированы ветеринаром путем проверки медицинской карты кошки, физического осмотра и проведения теста на флуоресцеиновое пятно. Этот тест предполагает нанесение небольшого количества красителя на поверхность глаза для поиска язв роговицы, царапин или ссадин.
Встройте «Домашние животные» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Одноклассниках...
Российские артисты долгое время участвовали в концертах к 9 Мая, а после начала СВО изменили свои позиции.