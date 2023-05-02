Пастереллёз и даже сепсис: укусы кошек часто становятся причинами серьёзных инфекций

Укусы кошек могут показаться незначительными, но они могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Как ответственному владельцу кошки вам важно знать о рисках, связанных с укусами кошек, и о том, как правильно с ними обращаться.
Укусы кошек могут стать причиной серьезных инфекций, особенно если их не лечить. Зубы кошки заостренные, что позволяет им легко проколоть кожу и занести в рану вредные бактерии. Бактерии, находящиеся во рту кошки, особенно опасны, поскольку они могут привести к серьезным инфекциям, таким как пастереллез и даже сепсис.
Если вас укусила кошка, очень важно принять срочные меры, чтобы предотвратить инфицирование раны. Вот шаги, которые вам следует предпринять:
Хотя большинство кошачьих укусов можно лечить в домашних условиях, важно знать, когда следует обратиться за медицинской помощью. Вот признаки того, что укус кошки требует медицинской помощи:
Если вы заметили любой из этих симптомов, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Ваш врач может назначить антибиотики или другие методы лечения, чтобы предотвратить распространение инфекции.
Лучший способ предотвратить укусы кошек — это понять поведение вашей кошки и принять соответствующие меры предосторожности. Вот несколько советов по предотвращению кошачьих укусов:
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