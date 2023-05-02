Пастереллёз и даже сепсис: укусы кошек часто становятся причинами серьёзных инфекций

2:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Укусы кошек могут показаться незначительными, но они могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Как ответственному владельцу кошки вам важно знать о рисках, связанных с укусами кошек, и о том, как правильно с ними обращаться.

Опасности, связанные с укусами кошек

Укусы кошек могут стать причиной серьезных инфекций, особенно если их не лечить. Зубы кошки заостренные, что позволяет им легко проколоть кожу и занести в рану вредные бактерии. Бактерии, находящиеся во рту кошки, особенно опасны, поскольку они могут привести к серьезным инфекциям, таким как пастереллез и даже сепсис.

Принятие срочных мер

Если вас укусила кошка, очень важно принять срочные меры, чтобы предотвратить инфицирование раны. Вот шаги, которые вам следует предпринять:

Очистите рану: тщательно промойте её теплой водой с мылом в течение нескольких минут. Это поможет удалить из раны бактерии и остатки пищи.

Нанесите антисептик: после очистки раны нанесите антисептический раствор, например, йод, хлоргексидин, чтобы уничтожить оставшиеся бактерии.

Закройте рану: нанесите антибиотическую мазь и накройте стерильной повязкой или марлей, чтобы предотвратить дальнейшее заражение.

Когда обращаться за медицинской помощью

Хотя большинство кошачьих укусов можно лечить в домашних условиях, важно знать, когда следует обратиться за медицинской помощью. Вот признаки того, что укус кошки требует медицинской помощи:

Рана глубокая, большая или сильно кровоточит.

Рана имеет признаки инфекции, такие как покраснение, отек или гной.

У вас повысилась температура, появились озноб или другие признаки системной инфекции.

У вас ослабленная иммунная система или другие основные заболевания, которые могут повысить риск заражения.

Если вы заметили любой из этих симптомов, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Ваш врач может назначить антибиотики или другие методы лечения, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Профилактика укусов кошек

Лучший способ предотвратить укусы кошек — это понять поведение вашей кошки и принять соответствующие меры предосторожности. Вот несколько советов по предотвращению кошачьих укусов:

Обращайтесь с кошкой осторожно: избегайте грубых и провоцирующих игр.

Дрессируйте свою кошку: приучите кошку играть осторожно, не кусаться и не царапаться.

Следите за здоровьем вашей кошки: регулярные визиты к ветеринару помогут сохранить здоровье питомца и снизить риск того, что она укусит вас из-за болезни или боли.

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