Собаке можно есть персики и нужно, но только если вы их приготовите для питомца сами

2:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Персики — один из многих безопасных фруктов, которые собаки могут есть в качестве закуски. Они полны витаминов и минералов, включая витамины А, С и Е, клетчатку и антиоксиданты, которые помогают укрепить иммунную систему и бороться с болезнями. Однако прежде чем кормить своего пушистого друга персиками, необходимо знать несколько вещей.

Полезны ли персики для собак?

Да, персики могут быть хорошим лакомством для здоровых собак в умеренных количествах. Персики содержат мало калорий и жира и много клетчатки, витаминов и минералов, которые помогают укрепить иммунную систему и предотвратить повреждение клеток. Персики также содержат:

медь,

цинк,

лютеин,

зеаксантин,

холин,

фолат,

фосфор,

марганец,

магний

и ниацин.

Однако всегда удаляйте косточку, так как она может вызвать закупорку кишечника или стать причиной удушья.

Могут ли персики быть вредны для собак?

Персики содержат приличное количество сахара, а его потребление со временем может привести к таким проблемам со здоровьем, как диабет и ожирение, что влечет за собой проблемы с тазобедренными суставами. Щенки также имеют более чувствительный желудок, чем взрослые собаки, поэтому они могут плохо отреагировать на новый сладкий корм. Косточка персика содержит соединение сахара с цианидом, которое является токсичным для собак. Если ваша собака случайно съела косточку персика или у нее проявились какие-либо из этих симптомов, немедленно обратитесь к ветеринару.

Можно ли собакам есть персиковый йогурт?

Ароматизированный йогурт из магазина обычно содержит много добавленных сахаров, консервантов, а иногда и ксилитол, который токсичен для собак. Хотя персики полезны и безопасны для собак, покупной персиковый йогурт — не лучшая идея. Вы можете сделать свой собственный персиковый йогурт, смешав персики с обычным йогуртом, не содержащим сахара или искусственных подсластителей.

Можно ли собакам есть консервированные персики?

Консервированные персики — тоже не лучшая идея для собачьего лакомства. Они содержат много сахара, который вреден для здоровья собаки и может вызвать у нее расстройство желудка.

Можно ли собакам есть замороженные персики?

Замороженные персики могут стать интересным лакомством, но есть несколько опасений, на которые следует обратить внимание. Если это покупные замороженные персики, то в них может быть добавлен дополнительный сахар и консерванты. Кроме того, покупные замороженные персики обычно продаются крупными кусками, которые могут стать еще одной опасностью удушья для вашей собаки. Лучший вариант — нарезать свежие персики небольшими кусочками и заморозить их.

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