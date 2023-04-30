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Марина Лебедева

Аллергия у собак: сезонная, пищевая, на блох. Диагностика может быть сложной

3:07
Зоосфера » Собаки

Если вы являетесь владельцем собаки, вы, вероятно, знакомы с тем, как сильно они любят чесать, грызть и облизывать себя. Однако если вы заметили, что ваша собака делает это слишком часто, это может быть признаком аллергии. Аллергия — распространенная проблема у собак, и с возрастом она может усугубляться.

Аллергия у собак: сезонная, пищевая, на блох. Диагностика может быть сложной

Виды аллергии у собак

Существует три основных типа аллергии, которые могут развиться у собак:

Аллергия на блох

Аллергия на блох является наиболее распространенным кожным заболеванием, встречающимся у собак. Даже укус одной-двух блох в неделю может вызвать у собаки зуд. Считается, что аллергеном, вызывающим зуд, является слюна блохи.

Сезонная/экологическая аллергия

Сезонная или экологическая аллергия, также известная как атопия, вызывается веществами, которые присутствуют в вашем доме, на улице и в любом другом месте, где проводит время ваша собака. Эти аллергены могут вдыхаться, как, например, пыльца, а также впитываться через кожу, когда собака прикасается к ним. Распространенными аллергенами для таких аллергических реакций являются пыльца, растительные или животные волокна, пылевые клещи и споры плесени.

Пищевая аллергия

У собак может развиться аллергия на определенный корм в любой момент их жизни, независимо от того, употребляли ли они эти марки или виды корма в прошлом. Чаще всего пищевая аллергия у собак возникает на источник белка в рационе, но иногда аллергия возникает на зерно и/или другие ингредиенты.

Признаки блошиного аллергического дерматита у собак

Наиболее распространенным симптомом аллергического дерматита на блох является зуд и раздражение кожи у основания хвоста, хотя могут поражаться и другие участки тела.

Признаки сезонной/экологической аллергии у собак

К общим симптомам относятся чесание/зуд кожи, вылизывание (особенно лап) и потирание морды. У собак могут также наблюдаться покраснение кожи, выпадение шерсти, рецидивирующие кожные и/или ушные инфекции. Вы можете увидеть покраснение кожи или выпадение шерсти на лапах и голенях, морде, ушах, подмышках и животе вашей собаки.

Признаки пищевой аллергии у собак

Симптомы пищевой аллергии часто такие же, как и при сезонной/экологической аллергии. Также могут наблюдаться признаки со стороны ЖКТ, такие как диарея, рвота или увеличение количества опорожнений кишечника в день.

Диагностика аллергии у собак

Диагностика аллергии у собак может быть сложной и требует тщательного осмотра ветеринаром. Аллергопробы у собак проводятся только для выявления сезонных/экологических аллергий. Исследования показали, что анализ крови и кожные тесты на пищевую аллергию у собак не являются точными.

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Аллергия у собак симптомы. 🐕 Как выявить симптомы аллергии у собак?
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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