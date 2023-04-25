Пять важных советов, чтобы ваш домашний попугай не скучал

2:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Птицы

Попугаи — умные птицы, которые требуют внимания и стимуляции для поддержания своего физического и психического здоровья. Скука и недостаточная социализация могут привести к нежелательному поведению, такому как выщипывание перьев, чрезмерная вокализация и вышагивание. Однако есть несколько способов предотвратить скуку вашего домашнего попугая.

Что вам надо знать

Обустройте удобный дом для вашей птицы, включая насесты, натуральную листву и измельчающие игрушки.

Кормите своего попугая богатой питательными веществами пищей, включая фрукты, семена, кукурузу и гранулы.

Поддерживайте интерес вашей птицы, взаимодействуя с ними. Регулярно гладьте его, учите трюкам или разговаривайте с ним.

Поговорите с ветеринаром о приобретении второго попугая

Если ваш ветеринар одобрит это, подумайте о том, чтобы завести второго попугая. Однако не все попугаи подходят для совместного проживания с другой птицей. Например, взрослые попугаи, которые долгое время жили в одиночестве, могут воспринять появление новой птицы как стресс. Чтобы убедиться в том, что новая птица здорова и не подвержена возможным заболеваниям, необходимо соблюдать правила первого знакомства.

Используйте позитивные методы дрессировки попугаев

Дрессировка попугаев может включать в себя обучение птицы поведению в доме, например, входить и выходить из ящика, забираться на весы для взвешивания и учиться самостоятельно закрывать дверь. Вы также можете обучить птицу поведению, которое стимулирует ее ум к решению проблем, например, лазать по лестнице, играть в баскетбол или складывать блоки. При обучении следует использовать положительное подкрепление, а лакомства должны быть сбалансированы по питательным веществам.

Дайте вашей птице полетать

Попугаям необходимы физические нагрузки, и обучение полетам — отличный способ их обеспечить. Полет — это естественное поведение для попугаев, и он стимулирует их умственно и физически. Если вы решили дать своей птице полетать, убедитесь, что ваш дом защищен от побегов и потенциальных опасностей.

Чередуйте игрушки

Попугаям нужны игрушки, которые заставляют их напрягаться умственно и физически. Регулярно меняйте игрушки, чтобы им было интересно. Различные игрушки, текстуры и формы могут стимулировать вашу птицу.

Обеспечьте разнообразное питание

Для поддержания здоровья попугаям необходимо сбалансированное питание. Включите в их рацион свежие фрукты, овощи и злаки и проконсультируйтесь с ветеринаром, чтобы убедиться, что они получают все необходимые питательные вещества.

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