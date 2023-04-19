Алоэ вера, каланхоэ, эуфорбия, нефрит — ядовитые суккуленты для кошек и собак

3:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Суккуленты стали популярными комнатными растениями благодаря простоте ухода и приспособляемости к различным условиям. Несмотря на то что они выносливы и неприхотливы, некоторые суккуленты могут представлять опасность для питомцев, если их проглотить. Хотя большинство суккулентов нетоксичны для кошек и собак, некоторые виды могут причинить вред.

Безопасные варианты суккулентов для владельцев домашних животных

Хауслик (Семпервивум)

Хауслик является одним из самых популярных суккулентов и не зря. Он не требует особого ухода и процветает повсюду — от саженцев до скальных садов и суккулентных венков. Основное растение связано с более мелкими отростками с помощью маленьких тонких корней, что создает визуально привлекательную картину.

Хавортия

Если вам нравится шипастый силуэт алоэ вера, подумайте о хавортии. Этот простой в выращивании суккулент имеет похожий внешний вид, но нетоксичен для домашних животных.

Хвост бурёнки

С пышными ниспадающими усиками хвост буренки идеально подходит для размещения в подвесных плантаторах и на полках. Хотя он обычно не цветет, некоторые растения при идеальных условиях летом дают розовые или красные цветы. Этот суккулент также безопасен для домашних животных.

Суккуленты, которые ядовиты для кошек и собак

Алоэ вера

Популярный суккулент, известный своими лечебными свойствами, может вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта, например, рвоту и диарею, а также сделать животное вялым, если растение проглотить.

Каланхоэ

Этот тропический суккулент известен своим обильным цветением, цвет которого варьируется от бледно-розового до огненно-оранжевого. Однако это растение является преимущественно раздражителем желудочно-кишечного тракта, вызывая рвоту и диарею, и даже может вызвать сердечную аритмию.

Эуфорбия

Разнообразный род суккулентов, включающий кактус-карандаш и терновый венец, эуфорбия при попадании в организм может вызвать целый ряд симптомов — от желудочно-кишечных расстройств до раздражения кожи и глаз.

Нефрит

Распространенное, легко выращиваемое комнатное растение, которое можно найти на многих подоконниках, имеет толстые, деревянистые стебли и пухлые, овальные листья, что придает ему вид дерева. При попадании в организм домашних животных могут возникнуть желудочно-кишечные расстройства и нарушение координации.

Защита домашних животных от токсичных растений

Учитывая тысячи разновидностей суккулентов и растущую доступность экзотических растений, важно принять меры по защите ваших пушистых членов семьи. Вот несколько советов, которые помогут вам в этом:

Ознакомьтесь с ядовитыми для домашних животных растениями и не держите их в доме или во дворе.

Разместите растения в недоступном для домашних животных месте, подвесьте их или поставьте на высокие полки.

Приучите своих питомцев держаться подальше и следите за ними, когда они находятся в местах, где посажены растения.

Если вы подозреваете, что ваш питомец проглотил ядовитое растение, немедленно обратитесь за ветеринарной помощью.

Встройте «Домашние животные» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости: Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен Добавьте в свои источники в Яндекс.Новости Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Одноклассниках...