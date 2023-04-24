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Марина Лебедева

Вялость у собаки часто указывает на скрытые проблемы с её здоровьем

2:50
Зоосфера » Собаки

Если у вас есть собака, вы знаете, что она обычно энергичное существо. Однако если вы заметили, что ваш пушистый друг спит больше обычного или не проявляет интереса к играм, вы можете начать беспокоиться. Вялость — это распространенный симптом, который может указывать на скрытые проблемы со здоровьем.

Вялость у собаки часто указывает на скрытые проблемы с её здоровьем

Понимание летаргии у собак

Вялость — это состояние, при котором ваша собака проявляет недостаток энергии и энтузиазма. Важно отметить, что вялость отличается от усталости, которая является нормальной реакцией на длительную прогулку, игру или жаркий день. Когда у вашей собаки вялость, она непривычно пассивна и не проявляет интерес к обычной деятельности. Она медленно двигается или не проявляет интерес к прогулкам и играм.

Причины летаргии у собак

Летаргия может возникать у собак всех возрастов и провоцируется различными факторами. Собаки с инфекциями или травмами могут стать вялыми, а дисфункция щитовидной железы также может привести к вялости у некоторых пород. Золотистые ретриверы, лабрадоры, доберманы, таксы и боксеры более восприимчивы к проблемам с щитовидной железой.

Щенки в возрасте до четырех месяцев склонны к гипогликемии или низкому уровню сахара в крови, что может вызвать глубокую вялость. С другой стороны, пожилые собаки более склонны к артриту и другим заболеваниям суставов, которые могут вызывать боль и дискомфорт, что приводит к вялости.

Распознавание летаргии у собак

Кроме временных, функциональных расстройств, вызывать вялое, равнодушное и инертное состояние у собаки могут различные заболевания. Распознавание вялости очень важно для обеспечения своевременной медицинской помощи вашей собаке. Если вы заметили, что ваша собака более вялая, чем обычно, необходимо внимательно наблюдать за ней. Обратите внимание на необычное поведение, например, изменения аппетита, настроения или привычки ходить в туалет.

Когда звонить ветеринару

Если вы не уверены, вялая ли ваша собака или просто устала, всегда лучше проявить осторожность и проконсультироваться с ветеринаром. Если у вас пожилая собака или щенок, особенно важно внимательно следить за ними, поскольку они более восприимчивы к проблемам со здоровьем.

Если вы подозреваете, что ваша собака вялая, немедленно позвоните ветеринару. Ветеринар может осмотреть вашу собаку, провести диагностические тесты и определить основную причину ее вялости. Раннее выявление и лечение могут существенно повлиять на выздоровление и общее качество жизни вашей собаки.

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Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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