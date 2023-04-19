У кошки рвота: первое, что вы должны сделать, это снять её на видео и показать ветеринару

3:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошек бывает очень трудно понять, когда они пытаются сказать нам, что им плохо. Бывает трудно отличить рвоту, срыгивание и кашель у кошек, все они разные и имеют разные возможные причины. Если вы заметили, что вашу кошку рвет, важно снять это на видео и показать ветеринару, который поможет вам определить, является ли это рвотой, и если да, то чем она может быть вызвана.

Почему мою кошку тошнит?

Ветеринар задаст несколько вопросов, чтобы определить причину рвоты у вашей кошки. В частности, не меняли ли вы недавно рацион питания кошки, не принимали ли вы какие-либо лекарства, отпускаемые по рецепту или без рецепта, и на какой диете, включая все лакомства, находится ваша кошка. Ветеринар также поинтересуется, есть ли у вас в доме другие кошки, и если есть, то есть ли у них рвота. Также важно знать, живет ли ваша кошка в помещении и/или на улице, как часто у нее бывает рвота и как выглядит рвота. Кроме того, ветеринар захочет узнать, ест ли ваша кошка и нет ли у нее других симптомов, таких как диарея и/или потеря веса.

Желудочно-кишечные причины рвоты у кошек

Существует несколько возможных причин рвоты у кошек, которые можно разделить на две категории:

желудочно-кишечные

и нежелудочно-кишечные.

Желудочно-кишечные причины рвоты у кошек включают в себя:

пищевую неосторожность,

инородные тела,

паразитов,

повышенную чувствительность к диете,

воспалительные заболевания кишечника,

запоры,

рак,

язвы

и попадание в организм токсинов (таких как этиленгликоль, шоколад и пестициды).

Негастроинтестинальные причины рвоты у кошек

К нежелудочно-кишечным причинам рвоты у кошек относятся:

панкреатит,

заболевания почек,

печени,

сахарный диабет,

кошачий инфекционный перитонит,

рак

и неврологические заболевания.

Как выглядит рвота вашей кошки?

Знать, как выглядит рвота вашей кошки, очень важно, поскольку при различных заболеваниях рвота может иметь более отчетливый вид.

Желчная/желтая рвота может быть при пустом желудке или анорексии. Кровь можно увидеть при язвах или если кошку рвет несколько раз подряд, что может вызвать раздражение слизистой оболочки желудка и пищевода из-за повышенной концентрации кислоты.

Белая пена в рвоте кошки часто наблюдается, когда выстилка желудка и/или тонкого кишечника воспалена по многим возможным причинам. Если кошку рвет прозрачной жидкостью, это может быть жидкое содержимое желудка или результат того, что она выпила слишком много воды.

Зеленая рвота обычно указывает на то, что пища или вещество попали в организм из тонкого кишечника. Смесь рвотных масс с желчью может окрасить рвоту в зеленый цвет. Слизь обычно появляется, если ваша кошка страдает от инфекции верхних дыхательных путей.

Что вы можете сделать с рвотой вашей кошки?

Если вы заметили, что у вашей кошки рвота, первое, что вы должны сделать, это снять ее на видео и показать ветеринару. Он поможет вам определить, действительно ли это рвота, и если да, то почему кошку рвет. Ветеринар порекомендует анализ крови, рентген и/или УЗИ, чтобы помочь диагностировать причину рвоты вашей кошки. Лечение будет зависеть от основной причины рвоты вашей кошки и может включать лекарства, изменения в рационе.

Встройте «Домашние животные» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости: Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен Добавьте в свои источники в Яндекс.Новости Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Одноклассниках...