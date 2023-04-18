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Марина Лебедева

Собака пьёт больше воды, чем обычно: дисбаланс электролитов, обезвоживание, токсины и другие причины

3:00
Зоосфера » Собаки

Владельцу собаки важно знать, сколько воды обычно пьет ваш пушистый друг. Изменения в потреблении воды вашей собакой могут быть признаком заболевания.

Собака пьёт больше воды, чем обычно: дисбаланс электролитов, обезвоживание, токсины и другие причины

Сколько воды должна выпивать ваша собака ежедневно?

Потребление воды собакой может варьироваться в зависимости от нескольких факторов, таких как

  • погода,
  • физические нагрузки,
  • рацион питания
  • и состояние здоровья.

По общим рекомендациям, собака должна выпивать около 30 мл воды на 0.5 кг веса тела. Однако некоторым собакам может потребоваться больше воды, например, щенкам, активным собакам, кормящим собакам и собакам, живущим в теплом климате.

Очень важно обеспечить собаке постоянный доступ к воде, и никогда не лишайте ее воды без указания ветеринара. Лишение воды может привести к обезвоживанию, нарушению баланса электролитов и нарушению работы почек.

Как определить суточное потребление воды вашей собакой?

Вы можете отслеживать потребление воды вашей собакой, наполняя ее миску водой до одного и того же уровня в одно и то же время каждый день. В качестве альтернативы можно измерить, сколько воды вы наливаете в миску утром и сколько остается в конце дня. Некоторые миски для воды имеют мерки на боковой стороне, что облегчает отслеживание количества выпитой воды вашей собакой.

Почему ваша собака пьет больше воды, чем обычно?

Существует несколько причин, по которым ваша собака может пить больше воды, чем обычно. Одна из возможных причин — их рацион. Собаки, которые едят консервированный корм, могут пить меньше воды, потому что они получают часть дневной нормы воды из пищи.

Возраст — еще один фактор, который может повлиять на потребление воды собакой. Щенки обычно пьют больше воды, потому что их почки не так хорошо концентрируют мочу, что приводит к учащенному мочеиспусканию. Пожилые собаки также могут пить больше или меньше из-за когнитивной дисфункции или медицинских проблем.

Некоторые лекарства, такие как диуретики, противосудорожные препараты и кортикостероиды, могут вызывать повышенную жажду и мочеиспускание. Собаки, живущие в теплых районах, также могут легче обезвоживаться, что увеличивает их потребность в потреблении воды. Аналогичным образом, собаки, которые часто занимаются физическими упражнениями, требуют больше воды для увлажнения организма.

Наконец, некоторые медицинские состояния могут привести к чрезмерной жажде, например, дисбаланс электролитов, обезвоживание и некоторые токсины. Если вы заметили рвоту, понос, вялость, слабость и/или неврологические признаки, отвезите собаку к ветеринару.

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Собака Много Пьет Воды - Причина и Что Делать // Сеть Ветклиник БИО-ВЕТ
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Темы вода
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