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Марина Лебедева

Красные глаза у собаки: воспаление, глаукома, заболевание орбиты и другие причины

2:50
Зоосфера » Собаки

Если вы являетесь владельцем собаки, вы могли заметить, что глаз вашего питомца становится красным и воспаленным. Это состояние известно как "красный глаз", и оно может быть вызвано различными факторами.

Красные глаза у собаки: воспаление, глаукома, заболевание орбиты и другие причины

Симптомы красного глаза у собак

Наиболее распространенным симптомом красного глаза у собак, конечно же, является покраснение и воспаление одного или обоих глаз. Другие признаки могут включать

  • выделения из глаза,
  • чувствительность к свету,
  • прищуривание,
  • трение или потирание глаза,
  • изменения в поведении или настроении.

Причины красного глаза у собак

Существует несколько факторов, которые могут способствовать появлению красного глаза у собаки. Некоторые распространенные причины включают:

  • Воспаление века, роговицы, склеры, конъюнктивы, цилиарного тела и радужки.
  • Глаукому.
  • Заболевание орбиты.
  • Кровоизлияние в передней части глаза.
  • Кровоизлияние внутри глазного яблока из новообразованных или уже существующих кровеносных сосудов.

Диагностика красного глаза у собак

Если вы заметили, что глаз вашей собаки покраснел и воспалился, важно отвести животное к ветеринару для постановки правильного диагноза. Ветеринар проведет полное физическое обследование собаки, включая химический анализ крови, полный анализ крови, анализ мочи и анализ электролитов. Вам также нужно будет предоставить подробную историю болезни вашей собаки, включая начало симптомов и любые происшествия, которые могли спровоцировать заболевание.

Для того чтобы исключить или подтвердить основное заболевание, необходимо сделать анализ крови. При подозрении на рак или инфекционные заболевания рекомендуется использовать рентгеновские снимки для визуального осмотра грудной клетки и брюшной полости. Если глаз непрозрачный, нужно также провести ультразвуковое исследование, а для измерения давления внутри глаза использовать тонометрию.

Лечение красного глаза у собак

Лечение красного глаза у собак зависит от основной причины глазного заболевания. В большинстве случаев лечение проводится амбулаторно. Однако если обнаружены глубокие язвы роговицы или диагностирована глаукома, может потребоваться хирургическое вмешательство для восстановления глаза.

Ветеринар также назначит лекарства для уменьшения воспаления и снятия боли. Кроме того, вам нужно будет держать собаку в чистой, безопасной среде, где она не сможет травмировать глаз. Для предотвращения самотравмирования глаза потребуется ошейник (елизаветинский воротник).

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Причины покраснения глаз у собаки
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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