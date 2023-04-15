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Марина Лебедева

Котёнок не понимает ценности ваших вещей, поэтому храните их в недоступном для питомца месте

2:41
Зоосфера » Кошки

Владельцы домашних животных, естественно, хотят выставить на всеобщее обозрение свои заветные предметы коллекций, но когда рядом есть любопытный котёнок, всё может стать немного сложнее. Вы же не хотите потерять любимую вещь из-за игривой кошки? 

Котёнок не понимает ценности ваших вещей, поэтому храните их в недоступном для питомца месте

Защитите хрупкие предметы

Первой линией обороны должна стать защита хрупких предметов. Один из способов сделать это — положить их в безопасное место, где котенок не сможет их достать. Вы можете либо убрать их на несколько месяцев, либо хранить за дверцами шкафов со стеклянными стенками. Для более тяжелых предметов, которыми вы не хотите рисковать, вы можете использовать замазку, используемую музейными хранителями для фиксации предметов. Возьмите маленький шарик шпаклевки и прижмите его к нижней части предмета, а затем вдавите предмет в полку. Хотя это не совсем надежное решение, оно поможет предмету оставаться на месте, даже если ваш котенок проскочит мимо.

Создавайте вертикальные пространства

Кошки любят лазать, и это естественное поведение, которому они не могут сопротивляться. Поэтому вместо того чтобы пытаться отучить котенка подниматься, например, по шторам вверх, создайте вертикальные пространства, где он сможет играть. Оборудуйте сами или купите кошачье дерево / кошачьи ступеньки, которые крепятся к стенам. Это обеспечит котенку подходящее место для лазанья и игр. Устройства не только сделают котенка счастливым, но и снизят вероятность того, что он опрокинет ваши вещи.

Не поощряйте прыжки

Хотя совсем отучить котенка прыгать невозможно, вы можете отучить его прыгать на определенные поверхности. Для этого на поверхности, на которые вы не хотите, чтобы котенок прыгал, можно наклеить скотч липкой стороной вверх. Вы также можете использовать листы слегка смятой фольги, которая будет препятствовать передвижению. Кошки просто не любят наступать на такие поверхности, и это поможет защитить ваши вещи от опрокидывания.

Вносите коррективы

Наконец, важно признать, что при совместном проживании с домашними животными необходимо вносить коррективы. Если у вас нет возможности закрепить хрупкие вещи или создать вертикальное пространство для котенка, возможно, вам придется убрать ценные вещи на хранение, пока котенок не повзрослеет. Вы также можете рассмотреть возможность приобретения новых менее хрупких предметов или найти другое место в вашем доме для их демонстрации, до которого котенок не сможет добраться.

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Почему кошки скидывают вещи на пол?
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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