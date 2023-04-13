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Марина Лебедева

Если ваш попугай увидит в вас друга, он будет более склонен "поболтать"

3:06
Зоосфера » Птицы

Научить домашнюю птицу говорить — отличный способ установить с ней особую связь. Но почему птицы вообще разговаривают? По словам ученых, птицы пытаются общаться с человеком так же, как они общаются со своей стаей в дикой природе. Птицы, выращенные в домашних условиях, слышат разговоры людей и пытаются подражать этим звукам, чтобы сблизиться со своей человеческой стаей.

Если ваш попугай увидит в вас друга, он будет более склонен "поболтать"

Известно, что некоторые виды попугаев, такие как африканский серый и амазон, более разговорчивы, чем другие. Однако ученые утверждают, что большинство птиц могут научиться разговаривать. 

Построение отношений с вашей птицей

Прежде чем начать учить птицу говорить, необходимо построить с ней прочные отношения. Ваша птица должна ассоциировать вас с чем-то положительным, например, с лакомством, почесыванием головы или словесной похвалой. Как только ваша птица увидит в вас друга, она будет более склонна к взаимодействию с вами.

Добейтесь того, чтобы попугай чувствовал себя комфортно в вашем присутствии. Подружитесь с попугаем, уделяя питомцу достаточное количество своего времени, разговаривая с ним и обеспечивая ему хорошее и уютное пребывание в вашем доме. По сути, относиться к птице следует так же, как и к любому другому члену семьи, ведь он тоже входит в ее состав. Ваша цель заключается в том, чтобы развить доверительные отношения между вами и птицей.

Не принуждайте попугая к общению с вами, когда он того не желает. Если птица напугана или игнорирует вас, это говорит о том, что вы выбрали неподходящее время или слишком торопитесь. Но это не признак того, что птица никогда не подружится с вами.

Выясните любимое лакомство вашей птицы

Как и у людей, у птиц разные вкусы. Вам необходимо выяснить, какое лакомство мотивирует вашу птицу. Большинство птиц готовы работать за вкусный перекус, например, арахис, семена подсолнечника или маленькие кусочки крекера. Избегайте кормить птицу

  • авокадо,
  • шоколадом,
  • солеными продуктами
  • и всем, что содержит кофеин.

Выберите простое слово и повторяйте его многократно

Ключ к обучению птицы говорить — это повторение. Выберите простое слово, например, "привет" или имя вашей птицы, и повторяйте его в течение дня. Сочетайте это слово с вознаграждением, например, лакомством или словесной похвалой. Птица начнет ассоциировать это слово с позитивным взаимодействием и попытается подражать этому звуку.

Некоторые птицы начинают подражать вашим словам уже через несколько дней, а другим может потребоваться несколько месяцев. Продолжайте тренироваться и не сдавайтесь. Когда ваша птица освоит одно слово, вы можете начать добавлять новые слова и довести их до полного предложения.

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КАК НАУЧИТЬ ПОПУГАЯ ГОВОРИТЬ? Мой опыт. | Рокки Life
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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