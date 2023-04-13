Если ваш попугай увидит в вас друга, он будет более склонен "поболтать"

3:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Птицы

Научить домашнюю птицу говорить — отличный способ установить с ней особую связь. Но почему птицы вообще разговаривают? По словам ученых, птицы пытаются общаться с человеком так же, как они общаются со своей стаей в дикой природе. Птицы, выращенные в домашних условиях, слышат разговоры людей и пытаются подражать этим звукам, чтобы сблизиться со своей человеческой стаей.

Известно, что некоторые виды попугаев, такие как африканский серый и амазон, более разговорчивы, чем другие. Однако ученые утверждают, что большинство птиц могут научиться разговаривать.

Построение отношений с вашей птицей

Прежде чем начать учить птицу говорить, необходимо построить с ней прочные отношения. Ваша птица должна ассоциировать вас с чем-то положительным, например, с лакомством, почесыванием головы или словесной похвалой. Как только ваша птица увидит в вас друга, она будет более склонна к взаимодействию с вами.

Добейтесь того, чтобы попугай чувствовал себя комфортно в вашем присутствии. Подружитесь с попугаем, уделяя питомцу достаточное количество своего времени, разговаривая с ним и обеспечивая ему хорошее и уютное пребывание в вашем доме. По сути, относиться к птице следует так же, как и к любому другому члену семьи, ведь он тоже входит в ее состав. Ваша цель заключается в том, чтобы развить доверительные отношения между вами и птицей. Не принуждайте попугая к общению с вами, когда он того не желает. Если птица напугана или игнорирует вас, это говорит о том, что вы выбрали неподходящее время или слишком торопитесь. Но это не признак того, что птица никогда не подружится с вами.

Выясните любимое лакомство вашей птицы

Как и у людей, у птиц разные вкусы. Вам необходимо выяснить, какое лакомство мотивирует вашу птицу. Большинство птиц готовы работать за вкусный перекус, например, арахис, семена подсолнечника или маленькие кусочки крекера. Избегайте кормить птицу

авокадо,

шоколадом,

солеными продуктами

и всем, что содержит кофеин.

Выберите простое слово и повторяйте его многократно

Ключ к обучению птицы говорить — это повторение. Выберите простое слово, например, "привет" или имя вашей птицы, и повторяйте его в течение дня. Сочетайте это слово с вознаграждением, например, лакомством или словесной похвалой. Птица начнет ассоциировать это слово с позитивным взаимодействием и попытается подражать этому звуку.

Некоторые птицы начинают подражать вашим словам уже через несколько дней, а другим может потребоваться несколько месяцев. Продолжайте тренироваться и не сдавайтесь. Когда ваша птица освоит одно слово, вы можете начать добавлять новые слова и довести их до полного предложения.

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