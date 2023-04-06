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Петр Дерябин

Собаки видят изображения на ТВ-экране, но не могут воспринимать их, как люди

2:34
Зоосфера » Собаки

Вы когда-нибудь замечали, что ваш пушистый друг смотрит на экран телевизора? Как владелец домашнего животного вы, возможно, задавались вопросом, действительно ли ваша собака интересуется тем, что показывают по телевизору, или она просто реагирует на звуки и движение.

Собаки видят изображения на ТВ-экране, но не могут воспринимать их, как люди

Что видят собаки, когда смотрят телевизор?

У собак дихроматическое зрение, это означает, что они видят только оттенки синего, желтого и серого. Хотя они могут видеть изображения на экране телевизора, они не могут воспринимать их так же, как люди. Они могут узнавать знакомых людей, животных или предметы на экране, но не могут понять контекст или смысл изображений.

Могут ли собаки узнавать других собак по телевизору?

По словам Рона Леви, основателя DOGTV, собаки могут узнавать других собак на телевидении по их внешнему виду и языку тела. Хотя они не могут понять сюжетные линии, они могут распознать других собак по визуальным признакам.

Почему одни собаки смотрят телевизор, а другие нет?

Некоторых собак больше привлекают звуки и движение на телевидении, чем других. Порода, возраст, характер и жизненный опыт собаки играют роль в том, будет ли она смотреть телевизор или нет. Например, пастушьи собаки могут реагировать на быстрое движение на экране, в то время как пожилые собаки могут игнорировать его.

Стоит ли оставлять телевизор включенным, чтобы собака смотрела его?

Хотя некоторые собаки могут найти присутствие телевизора успокаивающим, когда хозяев нет дома, важно отметить, что не все собаки реагируют на него одинаково. Звуки и движение на экране могут успокаивать некоторых собак, но другие могут расстраиваться или настораживаться. Если ваша собака негативно реагирует на телевизор, лучше выключить его. Однако если ваш питомец любит смотреть телевизор, убедитесь, что громкость звука невелика, чтобы не перенапрягать его.

Что собаки любят смотреть по телевизору?

Выбирая программы для своей собаки, отдавайте предпочтение передачам с участием животных, знакомых людей и предметов. Рекомендуется выбирать программы с большим количеством движения, например, с движущимися мячами или действиями, но только если ваша собака положительно реагирует на них. Также важно выбирать программы, соответствующие возрасту и темпераменту вашей собаки.

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Действительно ли собаки и кошки смотрят телевизор?!
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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