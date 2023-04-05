Вы когда-нибудь задумывались, могут ли собаки задерживать дыхание под водой и как глубоко они могут нырять? В этой статье мы рассмотрим ответы на поставленные вопросы и расскажем о физиологии собак.
Да, собаки могут задерживать дыхание под водой благодаря своему естественному рефлексу, называемому нырятельной реакцией млекопитающих. Этот рефлекс замедляет сердечный ритм на 10-25% при контакте лица с водой, снижая потребность организма в кислороде. Оказавшись под водой, дыхательное горло собаки автоматически закрывается, чтобы предотвратить попадание воды в легкие, и дыхание прекращается. Однако, собаки могут задержать дыхание в среднем лишь на 5-10 секунд.
Продолжительность задержки дыхания под водой зависит от породы собаки. Собаки с длинной мордой в сочетании с длинными ногами, перепончатыми лапами и большим объемом легких могут оставаться под водой дольше, чем собаки с коротким носом. К породам, которые могут дольше оставаться под водой, относятся:
С другой стороны, породы с коротким носом, такие как мопсы, бульдоги и таксы, с трудом задерживают дыхание и менее способны к гребле из-за меньшего объема легких и коротких ног.
Собаки обычно ныряют на глубину до двух метров, что не так уж и глубоко по сравнению с людьми, которые могут нырять на глубину до шести метров. Однако некоторые собаки могут нырять на глубину до четырех метров в зависимости от породы и тренированности. Например, два лабрадора-ретривера в Бока-Ратоне, штат Флорида, были обучены нырять за омарами, о чем рассказывалось в программе Local 10 News. Их владельцу потребовалось два года, чтобы полностью обучить их ловить омаров, причем самым сложным было научить их использовать задние лапы и набирать скорость, чтобы опуститься на дно.
Не все собаки хорошо плавают, а некоторые могут утонуть, если их надолго оставить под водой. Например, у мопсов и бассет-хаундов маленькая емкость легких и ограниченное количество кислорода в тканях организма, поэтому им трудно долго находиться под водой. Однако размер легких уменьшается с возрастом у всех пород, кроме породы Ньюфаундленд, которая сохраняет размер легких даже в пожилом возрасте.
Независимо от породы вы должны держать собаку в тесном контакте во время плавания или ныряния, чтобы обеспечить ее безопасность. Всегда контролируйте свою собаку и не оставляйте ее под водой на длительное время.
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