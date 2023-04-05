Лабрадор, овчарка и ещё три породы собак, которые могут дольше других оставаться под водой

3:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Вы когда-нибудь задумывались, могут ли собаки задерживать дыхание под водой и как глубоко они могут нырять? В этой статье мы рассмотрим ответы на поставленные вопросы и расскажем о физиологии собак.

Могут ли собаки задерживать дыхание под водой?

Да, собаки могут задерживать дыхание под водой благодаря своему естественному рефлексу, называемому нырятельной реакцией млекопитающих. Этот рефлекс замедляет сердечный ритм на 10-25% при контакте лица с водой, снижая потребность организма в кислороде. Оказавшись под водой, дыхательное горло собаки автоматически закрывается, чтобы предотвратить попадание воды в легкие, и дыхание прекращается. Однако, собаки могут задержать дыхание в среднем лишь на 5-10 секунд.

Породы, которые дольше остаются под водой

Продолжительность задержки дыхания под водой зависит от породы собаки. Собаки с длинной мордой в сочетании с длинными ногами, перепончатыми лапами и большим объемом легких могут оставаться под водой дольше, чем собаки с коротким носом. К породам, которые могут дольше оставаться под водой, относятся:

Лабрадор.

Ландсир.

Ньюфаундленд.

Ретривер.

Овчарки.

С другой стороны, породы с коротким носом, такие как мопсы, бульдоги и таксы, с трудом задерживают дыхание и менее способны к гребле из-за меньшего объема легких и коротких ног.

На какую глубину могут нырять собаки?

Собаки обычно ныряют на глубину до двух метров, что не так уж и глубоко по сравнению с людьми, которые могут нырять на глубину до шести метров. Однако некоторые собаки могут нырять на глубину до четырех метров в зависимости от породы и тренированности. Например, два лабрадора-ретривера в Бока-Ратоне, штат Флорида, были обучены нырять за омарами, о чем рассказывалось в программе Local 10 News. Их владельцу потребовалось два года, чтобы полностью обучить их ловить омаров, причем самым сложным было научить их использовать задние лапы и набирать скорость, чтобы опуститься на дно.

Безопасность на воде и при нырянии

Не все собаки хорошо плавают, а некоторые могут утонуть, если их надолго оставить под водой. Например, у мопсов и бассет-хаундов маленькая емкость легких и ограниченное количество кислорода в тканях организма, поэтому им трудно долго находиться под водой. Однако размер легких уменьшается с возрастом у всех пород, кроме породы Ньюфаундленд, которая сохраняет размер легких даже в пожилом возрасте.

Независимо от породы вы должны держать собаку в тесном контакте во время плавания или ныряния, чтобы обеспечить ее безопасность. Всегда контролируйте свою собаку и не оставляйте ее под водой на длительное время.

Встройте «Домашние животные» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости: Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен Добавьте в свои источники в Яндекс.Новости Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Одноклассниках...

С СОБАКАМИ НА РЕЧКЕ | КАК Я НАУЧИЛА СВОЮ СОБАКУ ПЛАВАТЬ?