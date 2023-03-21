Героические домашние животные, которые спасли жизни своих хозяев

Любители собак часто говорят: "Мы их не заслуживаем". Это возникает из-за того, что собаки часто делают все возможное, чтобы защитить или помочь своим людям, даже если это означает, что их собственная жизнь подвергается опасности. Каждый день собаки спасают человеческие жизни.
Лекси, 1,5-летний лабрадор-ретривер, получила статус знаменитости после того, как совершила выдающийся собачий подвиг, известный как "прием Геймлиха", над своим владельцем, 67-летним Аланом Спенсером. Алан подавился во время еды, в результате чего он упал на пол и изо всех сил пытался отдышаться. Когда он почти потерял сознание, Лекси прыгнула ему на спину всеми четырьмя лапами и выбила еду, тем самым спасая ему жизнь.
Этот героический поступок Лекси был не чем иным, как экстраординарным и продемонстрировал замечательную связь между собаками и их владельцами. Это также подчеркивает интеллект и сообразительность наших пушистых друзей, которые часто делают все возможное, чтобы защитить и заботиться о своих человеческих спутниках.
Джоанна Меллор, косметолог из Англии, пережила остановку сердца и была объявлена мертвой почти на 30 минут, пока ее бойфренд спал рядом с ней. Однако ее пятилетний питомец Лео почувствовал, что что-то неладно и завыл, разбудив её парня. Когда ее бойфренд заметил прерывистое дыхание женщины, он сразу понял, что что-то не так и вызвал медицинскую помощь, что в конечном итоге спасло Джоанне жизнь.
Трехлетняя Карина Чикитова из Республики Саха в России потерялась в лесу на 11 дней после того, как ее разлучили с матерью. Как только ее семья поняла, что девочка пропала, была начата обширная поисково-спасательная операция. Однако после того как их поиски не дали результатов, они почти потеряли надежду. Через несколько дней щенок Карины, который был с ней, когда она пропала, вернулся домой один. В конце концов щенок привел спасателей именно к тому месту в лесу, где жила Карина. Девочка пережила низкие температуры ночью, прижимавшись к своему щенку, чтобы согреться.
Кошка Тара стала всемирной интернет-сенсацией после того, как видео, на котором она спасает четырехлетнего Джереми, на кого напала собака, стало вирусным в социальных сетях. Названная "Кошкой-героем" Тара спасла ребенка своих хозяев, которого сильно укусила соседская собака. Она храбро вмешалась и отогнала собаку от Джереми. С тех пор Тара получила множество наград, в том числе премию "Голубой тигр", которая обычно присуждается военным служебным собакам. Община в Калифорнии, где она проживает, безмерно гордится ее героическими действиями и даже посвятила ей официальный праздник.
Джози Конлон, 46-летняя женщина, понятия не имела, что у нее в груди растет опухоль третьей степени, пока ее двухлетний колли Тед однажды не начал плакать, скулить и тыкаться носом в ее грудь. Тед, британский пес-спасатель, любил Джози, поэтому когда он положил лапу ей на грудь, она поняла, что что-то не так. К счастью, рак был обнаружен до того, как он успел распространиться по всему ее телу.
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Военные лётчики сомневаются, что видео является аутентичным.