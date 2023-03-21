Героические домашние животные, которые спасли жизни своих хозяев

3:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Любители собак часто говорят: "Мы их не заслуживаем". Это возникает из-за того, что собаки часто делают все возможное, чтобы защитить или помочь своим людям, даже если это означает, что их собственная жизнь подвергается опасности. Каждый день собаки спасают человеческие жизни.

Лабрадор, который спас жизнь человеку

Лекси, 1,5-летний лабрадор-ретривер, получила статус знаменитости после того, как совершила выдающийся собачий подвиг, известный как "прием Геймлиха", над своим владельцем, 67-летним Аланом Спенсером. Алан подавился во время еды, в результате чего он упал на пол и изо всех сил пытался отдышаться. Когда он почти потерял сознание, Лекси прыгнула ему на спину всеми четырьмя лапами и выбила еду, тем самым спасая ему жизнь.

Этот героический поступок Лекси был не чем иным, как экстраординарным и продемонстрировал замечательную связь между собаками и их владельцами. Это также подчеркивает интеллект и сообразительность наших пушистых друзей, которые часто делают все возможное, чтобы защитить и заботиться о своих человеческих спутниках.

Собака спасла свою хозяйку

Джоанна Меллор, косметолог из Англии, пережила остановку сердца и была объявлена мертвой почти на 30 минут, пока ее бойфренд спал рядом с ней. Однако ее пятилетний питомец Лео почувствовал, что что-то неладно и завыл, разбудив её парня. Когда ее бойфренд заметил прерывистое дыхание женщины, он сразу понял, что что-то не так и вызвал медицинскую помощь, что в конечном итоге спасло Джоанне жизнь.

Щенок привёл спасателей к малышу в сибирском лесу

Трехлетняя Карина Чикитова из Республики Саха в России потерялась в лесу на 11 дней после того, как ее разлучили с матерью. Как только ее семья поняла, что девочка пропала, была начата обширная поисково-спасательная операция. Однако после того как их поиски не дали результатов, они почти потеряли надежду. Через несколько дней щенок Карины, который был с ней, когда она пропала, вернулся домой один. В конце концов щенок привел спасателей именно к тому месту в лесу, где жила Карина. Девочка пережила низкие температуры ночью, прижимавшись к своему щенку, чтобы согреться.

Кошка защитила ребёнка от собак

Кошка Тара стала всемирной интернет-сенсацией после того, как видео, на котором она спасает четырехлетнего Джереми, на кого напала собака, стало вирусным в социальных сетях. Названная "Кошкой-героем" Тара спасла ребенка своих хозяев, которого сильно укусила соседская собака. Она храбро вмешалась и отогнала собаку от Джереми. С тех пор Тара получила множество наград, в том числе премию "Голубой тигр", которая обычно присуждается военным служебным собакам. Община в Калифорнии, где она проживает, безмерно гордится ее героическими действиями и даже посвятила ей официальный праздник.

Собака спасла хозяйку от рака

Джози Конлон, 46-летняя женщина, понятия не имела, что у нее в груди растет опухоль третьей степени, пока ее двухлетний колли Тед однажды не начал плакать, скулить и тыкаться носом в ее грудь. Тед, британский пес-спасатель, любил Джози, поэтому когда он положил лапу ей на грудь, она поняла, что что-то не так. К счастью, рак был обнаружен до того, как он успел распространиться по всему ее телу.

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