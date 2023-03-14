В каком возрасте собаки перестают расти?

Правда в том, что даже ветеринар не может сказать наверняка. Нет единого точного ответа на вопрос, когда собака достигнет взрослого веса.

Это потому, что на рост вашей собаки влияют несколько разных факторов, в том числе их порода и генетика.

Факторы, которые определяют, когда ваша собака перестает расти

Ваш ветеринар рассмотрит несколько факторов, пытаясь оценить взрослый размер собаки, и несколько общих оценок взрослых размеров для разных размеров породы.

Генетика — это фактор номер один, влияющий на скорость роста.

В игру вступают гормоны роста. Гормоны роста влияют на размер, до которого вырастут собаки.

На рост собаки крупной породы также может повлиять стерилизация до достижения годовалого возраста. Это может повлиять на собак любого размера, но у маленьких собак на их рост влияют всего несколько миллиметров, в то время как у крупных пород это может составлять сантиметры.

Средний возраст, когда собаки достигают взрослого размера

Собаки разных размеров взрослеют по-разному. Как правило, мелкие породы достигают своего взрослого веса раньше, чем крупные породы.

Это потому, что для достижения костей требуется больше кальция и больше времени для этого развития. Телу и костям более крупных собак требуется больше времени для накопления кальция.

Вот некоторые средние сроки созревания разных размеров породы.

Собаки мелких пород

Собаки мелких пород это собаки весом менее 10 килограммов, когда они полностью выросли.

К маленьким собакам относятся такие породы, как такса, йоркширский терьер, пудель, чихуахуа.

Собаки мелких пород обычно начинают быстро расти в 4-6 месяцев и достигают своего полного размера между 10-12 месяцами.

Собаки средних пород

Собаки средних пород, как правило, весом от 10 до 25 килограммов, когда они полностью вырастут. К средним породам относятся бигли, бассет-хаунды и цвергшнауцеры.

Собаки среднего размера удвоят свой размер между 8-12 неделями. Средние породы достигают полного роста между 12-15 месяцами.

Собаки крупных пород

Собаки крупных пород обычно весят более 25 килограммов и включают такие породы, как лабрадор-ретривер, боксеры, питбули, золотистые ретриверы, немецкие овчарки и колли.

"Собаки крупных пород также удваивают свой размер между 8-12 неделями, но затем рост замедляется”, — говорит доктор Уокер. Она добавляет, что собаки крупных пород обычно достигают полного роста в 18 месяцев.

Собаки гигантской породы

К собакам гигантских пород относятся

Немецкий дог

Ирландский волкодав

Московская сторожевая

Сенбернар

Ризеншнауцер

Леонбергер

Кавказская овчарка

Афганская борзая

Мастифф

Ньюфаундленд

Шотландский дирхаунд

Тоса-ину

Этим собакам требуется больше времени для развития из-за их огромного скелета. Этим собакам требуется больше времени для развития из-за их огромного скелета.

Они достигают полного потенциала роста к 18-24 месяцам, но для достижения полного веса может потребоваться до трех лет. До этого времени они могут казаться долговязыми.

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