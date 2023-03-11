Агрессия у собак

Собаки могут стать агрессивными и лаять, рычать, бросаться и даже нападать на других домашних животных и людей по самым разным причинам — доминирование, страх, защита территории, боль, разочарование, чрезмерный энтузиазм игры и многое другое.

Самый безопасный и эффективный способ лечения агрессии — это модификация поведения под руководством квалифицированного специалиста. Лекарства иногда могут помочь, но ранняя социализация — лучшая профилактика.

Краткие сведения

Агрессия является одной из наиболее распространенных проблем поведения, наблюдаемых у собак. Обычно она включает в себя виды поведения, которые мы связываем с угрозой или нападением, такие как лай, рычание и укусы. В большинстве случаев агрессия вполне уместна, например, когда собаки лают, чтобы предупредить других собак о своих территориальных границах, или рычат в ответ на угрожающие звуки.

Тем не менее, некоторые собаки будут демонстрировать все более интенсивные варианты этого нормального поведения. Это типично прогрессирующее проявление агрессии у собак может быть опасным для людей, других собак и других животных, которые могут жить в одном доме. В этих случаях агрессию можно рассматривать как болезнь и, как таковую, часто называют частой причиной смерти собак, поскольку передача в приюты (и последующая эвтаназия) является распространенным последствием отклоняющихся форм такого поведения.

Тяжелые формы собачьей агрессии могут иметь наследственный компонент, как в случае с болезнью, в просторечии называемой "ярость”, которая поражает определенные породы собак. Эта форма агрессии считается глубоко патологической и редкой и, как таковая, не будет рассматриваться здесь.

Следует также отметить, что агрессия также может быть уместной. Хотя собаки были одомашнены людьми в течение длительного времени, важно помнить, что они все еще животные с очень сильным инстинктом "сражаться или бежать”, когда присутствует опасность. Когда возникает угроза, многие собаки пытаются убежать; однако некоторые собаки предпочитают бороться с опасностью и могут укусить в ответ на угрозу, поэтому важно соблюдать определенные правила безопасности при работе с собаками, чтобы избежать травм.

Признаки и идентификация

Агрессивные собаки обычно демонстрируют некоторую часть следующей последовательности прогрессивно более интенсивного поведения:

Становится неподвижным и жестким

Угрожающий лай

Бросок или атака на цель без контакта

Заговаривание рта человеку или животному для перемещения или контроля над ним или ней

"Удары мордой” — когда собака бьет носом

Рычание

Показ зубов

Рычание — сочетание рычания и оскала зубов

Щелканье пастью

Кусать быстро, не оставляя следов

Быстро кусается и разрывает кожу

Укус, приводящий к синяку

Укусы, приводящие к колотым ранам

Быстрые, повторяющиеся укусы

Кусаться и трясти

Собаки не всегда следуют вышеуказанной последовательности, и они часто участвуют в нескольких поведениях одновременно. Владельцы часто не распознают предупреждающие знаки перед укусом собаки, поэтому они думают, что их собаки внезапно стали агрессивными без видимой причины. Однако собаки редко кусают без предупреждения.

Агрессия может быть сложным условием для оценки. Некоторые собаки могут проявлять одну форму агрессии, в то время как другие могут проявлять несколько типов агрессии одновременно. Понимание различных типов агрессии может помочь добраться до корня проблемы.

Агрессия доминирования (также называемая агрессией импульсного контроля) возникает, когда собака угрожает или нападает на людей для исправления его или ее поведения. Ситуации, которые провоцируют эту агрессию, включают физическое ограничение и контроль над едой и игрушками.

(также называемая агрессией импульсного контроля) возникает, когда собака угрожает или нападает на людей для исправления его или ее поведения. Ситуации, которые провоцируют эту агрессию, включают физическое ограничение и контроль над едой и игрушками. Агрессия страха возникает, когда собака боится. Пострадавшие собаки часто мочатся или испражняются во время эпизода. Собака изначально пассивна или замкнута, но становится агрессивной, когда она или она больше не могут избегать пугающей ситуации.

возникает, когда собака боится. Пострадавшие собаки часто мочатся или испражняются во время эпизода. Собака изначально пассивна или замкнута, но становится агрессивной, когда она или она больше не могут избегать пугающей ситуации. Агрессия между собаками направлена на других собак внутри и / или за пределами дома.

между собаками направлена на других собак внутри и / или за пределами дома. Материнская агрессия возникает, когда собака-мать чрезмерно агрессивна по отношению к людям, которые, по ее мнению, угрожают ее щенкам, или к самим щенкам.

возникает, когда собака-мать чрезмерно агрессивна по отношению к людям, которые, по ее мнению, угрожают ее щенкам, или к самим щенкам. Болевая агрессия - это защитная реакция собаки, испытывающей боль. Эта агрессия может возникнуть, когда к собаке прикасаются, ее перемещают или ожидают, что с ней будут обращаться.

- это защитная реакция собаки, испытывающей боль. Эта агрессия может возникнуть, когда к собаке прикасаются, ее перемещают или ожидают, что с ней будут обращаться. Игровая агрессия возникает при игровом поведении, таком как преследование. Энергичная игра (например, перетягивание каната) со стороны людей не обязательно приводит к игровой агрессии у собак.

возникает при игровом поведении, таком как преследование. Энергичная игра (например, перетягивание каната) со стороны людей не обязательно приводит к игровой агрессии у собак. Собственническая агрессия возникает, когда собака думает, что человек или животное могут попытаться взять игрушку или другой непищевой предмет.

возникает, когда собака думает, что человек или животное могут попытаться взять игрушку или другой непищевой предмет. Хищническая агрессия связана с хищничеством (например, преследованием, охотой или ловлей мелких животных). Эта агрессия обычно включает внезапное нападение, сильный укус и встряхивание добычи.

связана с хищничеством (например, преследованием, охотой или ловлей мелких животных). Эта агрессия обычно включает внезапное нападение, сильный укус и встряхивание добычи. Защитная агрессия возникает, когда собака защищает своего владельца от другого человека, который может не представлять реальной угрозы.

возникает, когда собака защищает своего владельца от другого человека, который может не представлять реальной угрозы. Перенаправленная агрессия возникает, когда собака не может атаковать намеченную цель (например, человека или животное) и перенаправляет свою агрессию на другую цель.

возникает, когда собака не может атаковать намеченную цель (например, человека или животное) и перенаправляет свою агрессию на другую цель. Территориальная агрессия возникает, когда собака защищает место, например, двор или дом, от другого животного или человека, которые могут не представлять реальной угрозы.

Лечение

Терапия модификации поведения является наиболее распространенным методом лечения собачьей агрессии. Фармакологическое вмешательство также обычно используется ветеринарами и ветеринарными бихевиористами, но никогда как самостоятельный метод. Изменение поведения всегда является краеугольным камнем лечения.

В любом случае, лечение собачьей агрессии обычно сложное и может быть опасным, поэтому план лечения должен быть разработан и контролироваться специалистом по поведению.

Помогая вашей собаке избегать ситуаций, которые вызывают у нее агрессию, вы можете снизить риск того, что ваша собака кого-нибудь укусит. Физическое наказание, включая использование ошейников с зубцами и ошейников с электрическим током, может усилить агрессию собаки. Поэтому наказание за агрессию не рекомендуется.

В целом, следующие вопросы будут определять серьезность проблемы и необходимость более длительных сроков профессионального лечения:

Размер: Большие собаки более пугающие и могут нанести больше урона, чем маленькие собаки.

Большие собаки более пугающие и могут нанести больше урона, чем маленькие собаки. Считается, что с агрессивными молодыми собаками легче обращаться, чем со старшими собаками.

собаками легче обращаться, чем со старшими собаками. История укусов: Собаки, которые уже кусались, представляют известный риск и страховую ответственность.

Собаки, которые уже кусались, представляют известный риск и страховую ответственность. Серьезность: Агрессивные собаки, которые не кусаются, значительно безопаснее, чем собаки, которые кусаются.

Агрессивные собаки, которые не кусаются, значительно безопаснее, чем собаки, которые кусаются. Предсказуемость: Собаки, которые практически не предупреждают перед укусом, подвергаются наибольшему риску быть подвергнутыми эвтаназии за агрессию. Собаки, которые предупреждают, прежде чем укусить, дают людям и другим животным время, чтобы избежать травм.

Цели: Способность управлять и лечить агрессию вашей собаки может зависеть от того, как часто ваша собака подвергается воздействию своих объектов агрессии. Например, собаку, которая агрессивна по отношению к незнакомцам, может быть легко контролировать, если вы живете в сельской местности с надежно огороженным двором. С собакой, которая агрессивна по отношению к детям, легче справиться, если дети редко находятся рядом.

Способность управлять и лечить агрессию вашей собаки может зависеть от того, как часто ваша собака подвергается воздействию своих объектов агрессии. Например, собаку, которая агрессивна по отношению к незнакомцам, может быть легко контролировать, если вы живете в сельской местности с надежно огороженным двором. С собакой, которая агрессивна по отношению к детям, легче справиться, если дети редко находятся рядом. Триггеры: легко или невозможно избежать триггеров, которые заставляют вашу собаку становиться агрессивной? Например, если ваша собака агрессивна только во время еды, решение простое: держитесь подальше от вашей собаки, пока она ест.

легко или невозможно избежать триггеров, которые заставляют вашу собаку становиться агрессивной? Например, если ваша собака агрессивна только во время еды, решение простое: держитесь подальше от вашей собаки, пока она ест. Репродуктивный статус: Стерилизация или стерилизация могут помочь при нескольких формах агрессии.

Стерилизация или стерилизация могут помочь при нескольких формах агрессии. Мотивация: Насколько легко мотивировать вашу собаку во время дрессировки? Самый безопасный и эффективный способ лечения агрессии — использовать модификацию поведения под руководством квалифицированного специалиста. Изменение поведения собаки предполагает вознаграждение за хорошее поведение, поэтому успех более вероятен, если ваша собака любит похвалу, угощения и игрушки.

Профилактика

Профилактика собачьей агрессии возможна. Наиболее важной особенностью этого подхода является ранняя и частая социализация с людьми, собаками и другими животными. Социализация щенка с людьми должна начаться как можно скорее, а социализация с другими собаками может начаться после того, как ваш ветеринар введет необходимые вакцины. Степень, в которой социализация имеет решающее значение для предотвращения агрессии, невозможно переоценить.

Что касается предотвращения травм: Общие шаги, позволяющие избежать травм, включают использование надлежащего удержания. Это может варьироваться в зависимости от собаки, но, как минимум, при обращении с собакой следует использовать ошейник или шлейку и поводок в хорошем состоянии. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром о подходящих ошейниках для дрессировки. Очень важно содержать собаку в безопасном месте (например, в комнате с закрытой дверью или на огороженном дворе) и убедиться, что ошейник на собаке надежно закреплен, иначе собака может вырваться из ошейника и убежать. В некоторых случаях может потребоваться дополнительное ограничение, такое как намордник.

Может быть полезно медленно знакомить собак с новыми ситуациями или новыми собаками, чтобы избежать их возбуждения. Однако не всегда возможно избежать новых ситуаций, поэтому важно быть готовым научить собаку альтернативному поведению и обеспечить положительное подкрепление, чтобы разрядить ситуацию.

Встройте «Домашние животные» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости: Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен Добавьте в свои источники в Яндекс.Новости Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Одноклассниках...