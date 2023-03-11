Собаки могут стать агрессивными и лаять, рычать, бросаться и даже нападать на других домашних животных и людей по самым разным причинам — доминирование, страх, защита территории, боль, разочарование, чрезмерный энтузиазм игры и многое другое.
Самый безопасный и эффективный способ лечения агрессии — это модификация поведения под руководством квалифицированного специалиста. Лекарства иногда могут помочь, но ранняя социализация — лучшая профилактика.
Агрессия является одной из наиболее распространенных проблем поведения, наблюдаемых у собак. Обычно она включает в себя виды поведения, которые мы связываем с угрозой или нападением, такие как лай, рычание и укусы. В большинстве случаев агрессия вполне уместна, например, когда собаки лают, чтобы предупредить других собак о своих территориальных границах, или рычат в ответ на угрожающие звуки.
Тем не менее, некоторые собаки будут демонстрировать все более интенсивные варианты этого нормального поведения. Это типично прогрессирующее проявление агрессии у собак может быть опасным для людей, других собак и других животных, которые могут жить в одном доме. В этих случаях агрессию можно рассматривать как болезнь и, как таковую, часто называют частой причиной смерти собак, поскольку передача в приюты (и последующая эвтаназия) является распространенным последствием отклоняющихся форм такого поведения.
Тяжелые формы собачьей агрессии могут иметь наследственный компонент, как в случае с болезнью, в просторечии называемой "ярость”, которая поражает определенные породы собак. Эта форма агрессии считается глубоко патологической и редкой и, как таковая, не будет рассматриваться здесь.
Следует также отметить, что агрессия также может быть уместной. Хотя собаки были одомашнены людьми в течение длительного времени, важно помнить, что они все еще животные с очень сильным инстинктом "сражаться или бежать”, когда присутствует опасность. Когда возникает угроза, многие собаки пытаются убежать; однако некоторые собаки предпочитают бороться с опасностью и могут укусить в ответ на угрозу, поэтому важно соблюдать определенные правила безопасности при работе с собаками, чтобы избежать травм.
Агрессивные собаки обычно демонстрируют некоторую часть следующей последовательности прогрессивно более интенсивного поведения:
Собаки не всегда следуют вышеуказанной последовательности, и они часто участвуют в нескольких поведениях одновременно. Владельцы часто не распознают предупреждающие знаки перед укусом собаки, поэтому они думают, что их собаки внезапно стали агрессивными без видимой причины. Однако собаки редко кусают без предупреждения.
Агрессия может быть сложным условием для оценки. Некоторые собаки могут проявлять одну форму агрессии, в то время как другие могут проявлять несколько типов агрессии одновременно. Понимание различных типов агрессии может помочь добраться до корня проблемы.
Терапия модификации поведения является наиболее распространенным методом лечения собачьей агрессии. Фармакологическое вмешательство также обычно используется ветеринарами и ветеринарными бихевиористами, но никогда как самостоятельный метод. Изменение поведения всегда является краеугольным камнем лечения.
В любом случае, лечение собачьей агрессии обычно сложное и может быть опасным, поэтому план лечения должен быть разработан и контролироваться специалистом по поведению.
Помогая вашей собаке избегать ситуаций, которые вызывают у нее агрессию, вы можете снизить риск того, что ваша собака кого-нибудь укусит. Физическое наказание, включая использование ошейников с зубцами и ошейников с электрическим током, может усилить агрессию собаки. Поэтому наказание за агрессию не рекомендуется.
В целом, следующие вопросы будут определять серьезность проблемы и необходимость более длительных сроков профессионального лечения:
Профилактика собачьей агрессии возможна. Наиболее важной особенностью этого подхода является ранняя и частая социализация с людьми, собаками и другими животными. Социализация щенка с людьми должна начаться как можно скорее, а социализация с другими собаками может начаться после того, как ваш ветеринар введет необходимые вакцины. Степень, в которой социализация имеет решающее значение для предотвращения агрессии, невозможно переоценить.
Что касается предотвращения травм: Общие шаги, позволяющие избежать травм, включают использование надлежащего удержания. Это может варьироваться в зависимости от собаки, но, как минимум, при обращении с собакой следует использовать ошейник или шлейку и поводок в хорошем состоянии. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром о подходящих ошейниках для дрессировки. Очень важно содержать собаку в безопасном месте (например, в комнате с закрытой дверью или на огороженном дворе) и убедиться, что ошейник на собаке надежно закреплен, иначе собака может вырваться из ошейника и убежать. В некоторых случаях может потребоваться дополнительное ограничение, такое как намордник.
Может быть полезно медленно знакомить собак с новыми ситуациями или новыми собаками, чтобы избежать их возбуждения. Однако не всегда возможно избежать новых ситуаций, поэтому важно быть готовым научить собаку альтернативному поведению и обеспечить положительное подкрепление, чтобы разрядить ситуацию.
Встройте «Домашние животные» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Одноклассниках...
С начала 2023 года зафиксирована небывалая солнечная активность по сравнению с прошлым годом.