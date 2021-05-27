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Автор Игорь Буккер

Собака бывает кусачей: как спастись от опасных клыков

Зоосфера

Нападение бродячих собак на людей стало, как бы жутко это ни звучало, почти привычным явлением на улицах городов. Но участились в последнее время случаи агрессии и со стороны домашних псов.

Собака бывает кусачей: как спастись от опасных клыков

21 мая в Подмосковье условный срок получила владелица питомника немецких овчарок из Ивантеевки, где в январе этого года собака насмерть загрызла 11-летнего мальчика.

Можно ли как-то избежать повторения подобных трагедий? Как обезопасить детей и взрослых?

Об этом ведущий программы "Точка зрения" Игорь Буккер поговорил с ведущим специалистом Московского и регионального общества защиты животных Натальей Базаркиной.

— Если говорить об инциденте в подмосковной Ивантеевке, то я бы по одному месту настучала и родителям. Потому что у хозяйки собаки были в вольере. Взрослые праздновали Новый год, естественно, все были пьяные, детей не контролировали. Иначе как мальчик оказался в вольере? Почему ему никто не сказал, что нельзя туда ходить?

Если у вас такие серьезные собаки, тогда делайте замки и щеколды, которые дети не смогут открыть. Делайте так, как в зоопарке: хищники — клетка с замком, и еще перед клеткой какая-то сетка. То есть вольеры находятся как бы на отдельной территории, куда человек, ребенок не сможет зайти. Только так.

Либо не приглашать гостей, а ходить самим в гости туда, где есть дети.

— А собак тренировать тут невозможно что ли? Это совсем выпадает?

— Собаке не объяснишь, если она поставлена на охрану, это ее территория. Она находится у себя дома, понимаете, если бы она пришла к ним на участок и напала бы — это одно, а она у себя дома. К ней полезли, понимаете, на ее территорию. Она сработала.

Собака не разделяет: ребенок это, женщина, беременная — не беременная, у нее есть задача, она ее выполняет. Поэтому на словах ей не объяснишь, у неё одни только рефлексы.

Тут просто нужно все контролировать, быть постоянно начеку и делать все возможное, чтобы ничего такого в дальнейшем не произошло.

- А как быть с бродячими собаками? В апреле в Башкирии в деревне стая бродячих собак растерзала 5-летнего ребенка, а в Татарстане свора из десятка псов — подростка. А покусанным вообще, наверное, нет числа. А ведь, помимо укусов, можно получить такое опасное заболевание для человека, как бешенство?

 

— Любое теплокровное животное может быть разносчиком бешенства. Не только кошки, собаки, лисы и ежи — любое теплокровное.

— Если, допустим, человек был укушен, то как понять — больное было животное или нет? Отлавливать его?

— Поймать будет проблематично. Сразу надо вызывать службы, в ветеринарные ближайшие станции сообщать и бежать в больницу самому. Потому что слюна быстро распространяется по крови, пусть едут специальные службы отлова.

А человеку укушенному лучше спасать самого себя, потому что бешенство — это буквально несколько дней — и все. И человека не станет. Это очень серьезно, я видела, какие бывают последствия от укуса бешеного пса, как люди мучаются и в итоге умирают.

Поэтому не надо ловить. Укусил — не замывать ничего, сразу бежать в больницу.

Иногда первые симптомы бешенства сразу не определишь. Да и вообще, бывает, что собака и не укусила, а просто капля её слюны попала на какую-то царапину свежую или на слизистую — сразу моментально впитывается часть слюны. И всё - заражение почти 100%.

— А вы не в курсе, как-то борьба с бродячими животными ведется?

— В Советском Союзе было с этим намного проще. Потому что раньше государство выделяло из бюджета деньги на то, чтобы те же егеря и ветеринарные службы ездили и специально разбрасывали профилактические прикормки против инфекций, и животных отлавливали — был контроль.

Сейчас у нас это, к сожалению, делается сквозь пальцы. Где-то делается, если вспыхнуло — отловили, но дальше — всё. Отловили, к примеру, больное животное, а где оно обитало, какие у него там семейства — всем наплевать. Блокады не происходит очагов бешенства.

 

— А что делают с собаками, которые напали на человека? Их усыпляют? Или — что?

— Нет, а почему? Понимаете, если они так же будут в нормальных, хлопотных руках, за ними будет постоянный контроль, они не будут бегать сами по себе и за пределами своей территории, а если выгуливаться, то на поводке и в наморднике, то зачем усыплять?

Собака же не виновата, она выполнила свои функции. Пусть она продолжает жить. Но под контролем, как это прописано законодательством. Вот и все.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы бешенство бродячие собаки наталья базаркина
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