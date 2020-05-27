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Автор Александра Милькова

Владимир Бурматов: бездомных животных быть не должно

Зоосфера

Депутат Государственной Думы РФ, Председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды, координатор федерального проекта "Чистая страна" Владимир Бурматов — о приютах для домашних животных, их проблемах и злоупотреблениях в них.

Проблемы людей vs проблемы животных. Кому помогать?

Читайте начало интервью:

Нужно ли помогать животным?

— Как дела во время пандемии коронавируса у приютов для домашних животных? Разрешили ли волонтерам работать там, как раньше, не испугались ли они?

— Тех, кто работает в приютах, ничем не испугаешь, в чем я им очень благодарен. Их сложно чем-то напугать, они насмотрелись разного и особой впечатлительностью не страдают.

А приюты себя чувствуют очень по-разному, все зависит от региона. И в самом начале пандемии к нам шли сотни обращений о том, что многие из них закрылись для волонтеров, то есть животных оставили на подножном корме.

Потому что остальное приносят волонтеры и уход осуществляют они же. Обращения возымели некую силу, президент поставил задачу губернаторам пустить их в приюты — эту проблему решили на 70-80%.

Но остались регионы — там даже не в регионе дело, а в конкретном руководителе приюта, у которого "забрало падает" и он ничего не видит, закрывается от людей. А страдают животные. Вот приют известный в Якутии, куда тоже не пускали, а потом стало понятно, почему — 200 мертвых собак там нашли.

Это тупик, но я уверен, что мы из этого тупика выйдем, выдвинем проблему в русло нормального человеческого подхода к братьям нашим меньшим.

Сопротивление, конечно, колоссальное, и это понятно. До последнего времени, причем согласно сайтам госзакупок, контракты на уничтожение бесхозных животных давали ежегодно почти два миллиарда рублей в целом по стране. Вот столько эти люди потеряли и как они визжат из-за того, что мы заставляем их сейчас гуманным образом подходить. Они пытаются закрываться, но никуда не денутся — законы приняты, постоянно подключается прокуратура, МВД.

— В соцсетях медийным личностям, которые помогают приютам для животных, часто пишут: "Лучше б вы помогли сиротам, инвалидам, у людей своих проблем много". С другой стороны, культовый писатель современности Чак Паланик говорит о том, что человечность измеряется нашим отношением к животным, а не нашим отношением к людям. Так кому же помогать в первую очередь?

- Вы знаете, я всегда недоумеваю от таких вопросов. Что вы утром для себя выбираете: почистить зубы или помыть голову? Почему нельзя сделать и то и другое? Ну вот если вы поведетесь на это и скажете: "ОК, я забываю про животных, буду помогать детям" — вам тот же самый лукавый человек заявит: "У детей есть родители, помогай одиноким пенсионерам". Или еще потом что-то придумают. А говорят это люди, не помогающие никому, в том числе родителям собственным. Люди без сердца и совести.

Ко мне как к депутату ежедневно приходит от 200 до 400 сообщений, и про людей, и про животных — я их должен делить, на какие-то реагировать, какие-то нет?

Гуманность не делится на гуманность по отношению к людям и животным — мы либо на нее способны, либо нет. Если оно есть, то оно ко всем — вы не пойдете рубить дерево без нужды, сливать в реку, бить собаку, обижать ребенка или старушку. Вы же не моральный урод! Есть возможность — помоги хоть кому-то!

Спасибо надо сказать, что люди пошли и тратят свое время. Вот у меня в Челябинске — одни ребята раздают старикам бесплатные продуктовые продукты, другие выгуливают животных у тех, кто не может выйти из-за самоизоляции. Это огромная проблема — люди в возрасте, а у них по три собаки живет. Поэтому я считаю, что надо уважать выбор человека, во-первых, а во-вторых, надо перестать уже делить на то, кому там чего нужнее.

Поговорим о приютах

— А что делать человеку, если он узнал о приюте, где хозяева все деньги и пожертвования себе присваивают, а животные умирают с голоду? Куда ему обращаться?

— Во-первых, стоит предать это гласности, об этом должны знать жертвователи. Такая информация быстро расходится, и такие приюты долго не существуют. Люди видят, что деньги идут не туда. Хорошие приюты всегда публикуют финансовую отчетность, сборы проводят только целевые — на стерилизацию, на корма. Если там именно жестокое обращение с животными — надо идти в прокуратуру, МВД, что не всегда с первого раза получается. Даже после депутатского запроса не всегда: полиция не реагирует, дело не возбуждается, приходится идти в прокуратуру. По-разному бывает, но дорогу осилит идущий в этой ситуации.

— Люди, зимой особенно, делятся на два типа: одни носят с собой пакетик корма для бездомных животных, зная, что без еды в условиях холода звери протянут недолго, другие, наоборот, ругают первых за то, что прикармливают животных, и образуются стаи бродячих собак. Какая позиция правильнее, кормить или игнорировать?

— Ну, правильней позиция — это строить приюты. Этот вот конфликт абсолютно надуман, его, в принципе, не должно существовать, потому что по закону, не в неком сферическом мире — по закону так должно быть, по действующему законодательству. В этом муниципалитете должен быть приют, куда животных должны отлавливать, помещать и они там должны содержаться, пока им там подыскивают хозяев. А если хозяев найти не могут, то и дальше содержаться.

И тогда у этих двух людей между собой конфликта не будет. Тот, кто хочет покормить, он пошел со своим кормом волонтерам помогать в этот приют, принес, покормил, погладил, поухаживал, захотел, забрал. Вот я забрал себе собаку из приюта.

А тот, кто боится того, что его, не дай бог, кто-то укусит, то он этот приют стороной обходит и все, и нет у него никаких проблем. Поэтому, если где-то есть этот конфликт, это всегда недоработка местных властей, это они недосмотрели, это они не построили этот приют и, значит, это их, что называется, беда.

— Но вот приютов сейчас не хватает. Я на протяжении длительного времени общаюсь с одним из приютов в Московской области, и у них просто нет мест, как у большинства приютов.

— Да. Потому что все хотят дальше продолжать рассовывать деньги по карманам, зарабатывая на умерщвлении животных, несмотря на то, что сегодня это незаконно и карается. Еще раз — на кону два миллиарда рублей.

Недавно я обратился с инициативой: есть районы, где приютов нет, а собаки бездомные есть. Там муниципалитеты не спешат их строить. А волонтеры строят, но им не хватает поддержки. Я предложил, чтобы муниципальные контракты заключались с уже действующими приютами, чтобы ими занимались те, кто реально этим болеет.

Чтоб деньги шли им, а не жуликам типа якутских, которые в муниципальном именно приюте собак лопатами перебили. Вот в Нижнем Новгороде к моим словам прислушались.

Беседовала Александра Милькова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев

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Темы зоозащита волонтеры права животных владимир бурматов приют для животных закон о защите животных
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