Депутат Владимир Бурматов: природа восстанавливается из-за карантина

Депутат Государственной Думы РФ, Председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды, координатор федерального проекта «Чистая страна» Владимир Бурматов - о сохранении достижений экологов, экологичном образе жизни и восстановлении природы благодаря карантину.

Проблемы людей vs проблемы животных. Кому помогать?

Природе без нас лучше?

— Мы сейчас часто видим сообщения, что природа восстанавливается, пока человечество на карантине, животные возвращаются туда, где раньше были люди. В России тоже есть такая тенденция?

— Тенденция одна для всех. Причина ясна — меньше стало антропогенное воздействие, снизилось загрязнение воды и атмосферы за счет сокращения работы предприятий. Многие вещи, конечно, журналисты "притягивают за уши", но есть вполне наглядные вещи.

Очищается воздух в мегаполисах. Меньше выбросов в атмосферу, сбросов в воду, рыбы, птицы, морские млекопитающие возвращаются туда, где воздух, вода, почва теперь стали чище. Главное при этом не то, что происходит сейчас, а то, что же будет после отмены карантина. Сейчас пока природа демонстрирует, что ей без нас очень даже хорошо.

Почему я на этом заостряю вопрос? Звучат в России уже призывы промышленников приостановить экологические требования, нормативы, чтобы промышленность могла наверстать упущенное за карантин. И я категорически против. Мы слишком долго шли к критериям и стандартам, у нас принятым.

Я принимал эти законы на протяжение последних лет — ни один не был принят без боя, без сопротивления лоббистов промышленности. Ни в коем случае нельзя откатываться назад.

И сейчас очень хороший повод посмотреть со стороны, как мы воздействуем на природу, как она справляется без нас и что мы можем сделать, чтобы меньше вредить ей.

Сортировка мусора - миф?

— Например, сортировка мусора. Я на протяжении трех месяцев его честно сортировала по цветным контейнерам и в какой-то момент увидела, как из всех этих цветных контейнеров мусоровоз скидывает все в одну кучу. Вот как бороться с такой проблемой?

— Не могу назвать ни одного региона, где бы этой проблемы не было. Ни в одном нет полноценного раздельного накопления отходов, хотя норма введена уже как два с половиной года. Она нигде не прописана в итоге в территориальных схемах. Даже если бы описанный вами мусор увозили четыре отдельных мусоровоза — они бы все равно увезли его на общий полигон.

Знаете, почему такая печальная картина? Региональные операторы — часто, скажем так, очень близки к региональным же властям. Порадели родному человечку, он зашел на рынок, у него хороший тариф и он минимизирует издержки. Ему невыгоден отдельный сбор, внедрение новых технологий — все тупо везется на полигон.

А сломать эту систему вообще-то довольно просто. Это вполне способно сделать Министерство природы РФ, у них есть важный рычаг в виде федеральных средств, которые я давно предлагаю направлять лишь в те регионы, где не создается новых свалок, где мусор собирается раздельно. Зачем тратить бюджетные средства, чтобы рекультивировать свалку, где зарабатывал некий частник, который через дорогу за счет инвестиций соберет новую.

И еще — это давно уже предложено, оформлено поручением премьера и опять же не исполняется чиновниками. Предложено стимулировать граждан к раздельному сбору мусора финансами. Собирая мусор раздельно, вы уж делаете часть работы за регионального оператора.

Это уже не мусор — это ценный ресурс, который пойдет на переработку, на котором заработают деньги — так верните человеку часть этих денег! Пойдите вы этим людям навстречу, сделайте вы им вычет из платежа!

— Вообще ведь в целом экологичный образ жизни — это достаточно сложно. Многие думают этим заниматься, но в итоге сталкиваются с трудностями и бросает. Что может сделать обычный рядовой человек, не меняя кардинально свой образ жизни? Вот хотя бы какую-то каплю в море.

— Не меняя ничего, вообще ничего сделать не получится. Нельзя ведь похудеть, не занимаясь спортом и не следуя диете. Нельзя воспитать из детей приличных людей, если вы ими не занимаетесь. Даже родной язык нельзя хорошо освоить, не прилагая усилий. Это все же аксиома.

Есть какие-то простейшие бытовые вещи.

Ходить в магазин с многоразовой сумкой — это не требует затрат и позволяет экономить на пластиковых пакетах. Уже шаг. Прийти в кофейню со своей многоразовой кружкой. Вплоть до вещей, которые потребуют затрат и временных, и физических — пойти волонтером в приют для безнадзорных животных, там работать, и от всего этого отмываться.

Мне кажется, здесь речь не про подвиг какой-то должна быть, а про четкое понимание того, что сегодня жизнь предоставляет вам огромную палитру вариантов экологичного поведения. Те же простейшие многоразовые пакеты — не думайте, что я говорю какие-то банальности, призываю людей порисоваться перед собой.

То, что вы не станете потребителем никому не нужных лишних отходов, которые не будут разлагаться столетиями — это будет немалый вклад.

Я уж не говорю про раздельный сбор отходов, который не бином Ньютона. Класть в специальные боксы батарейки, отработанные аккумуляторы, ртутные лампы — это даже не делить макулатуру от пластика, но тоже ценно, потому что одна пальчиковая батарейка отравляет 20 квадратных метров почвы или 40 литров воды навсегда — это отход второго класса опасности.

Ну, представьте, как много вы сделаете, как поможете природе, если мешочек этих пальчиковых батареек отвезете на переработку. Вы уже фактически эколог.

Беседовала Александра Милькова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев