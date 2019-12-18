Манчкин: очаровательная кошка-такса

Манчкин — очень редкая порода кошек, которая в нашей стране не является распространенной. Порода стала известна в 1983 году в Америке, когда Сандра Хоченедел взяла к себе домой кошку с короткими лапками. Изначально девушка подумала, что кошка больна, из-за ее внешнего вида. Когда кошка окатилась, она принесла таких же котят, они были здоровыми, чувствовали себя хорошо. Порода получила название манчкин.

Стоит сказать, что порода появилась не благодаря селекции, а вследствие мутации. Порода была признана официально в 1991 году, название кошки было взято из книги "Волшебник страны Оз". Данное имя носили человечки, проживающие в Голубой стране. Благодаря манчкин появились такие породы, как наполеон, бамбино и другие.

Популярность кошка получила, когда появилась на обложке World Street Journal в1995. В России манчкин появился в 2001.

Кошка миниатюрная, считается самой крошечной породой на планете, весит от двух до четырех кг. Голова кошки клинообразаная с плоским лбом, у нее есть скулы, которые больше заметны у самцов. Уши кошки широко расправлены, они небольшие, на кончиках сужаются, иногда присутствуют кисточки. Глаза имеют миндалевидную форму. Шея манчики короткая и крепкая. Шерсть бывает как длинная, так и короткая.

Лапы породы имеют разную классификацию, они бывают короткими, стандартными и экстремально короткими.

Кошки дружелюбные, имеют хороший характер. Они отлично ладят с хозяевами и детьми. С последними обожают играть. Кошка прекрасно сходится с людьми и другими животными.

Манчкин обожает изучать мир, она быстро бегает, громко топает. Кошку можно сравнить с хорьком, потому что оба быстрые. Стоит отметить, что кошка не портит вещи в доме.

Манчкин чувствует настроение хозяина, кошка способна повторят привычки хозяина. Кошка данной породы обожает гулять на поводке и путешествовать. Не бойтесь брать кота с собой в путешествия, потому что он хорошо переносит переезды, к новому месту привыкает быстро.

Отличительной чертой кошки является то, что она может долго сидеть на задних лапах, опираясь на хвост, передние лапы складывает, чем становиться похоже на кенгуру.

Кошка любит прятать мелкие вещи, поэтому советует их убирать подальше от кошки. Для кошки потребуется купить специальный домик, чтобы она могла его оборудовать.

Данная порода любит покушать, поэтому иногда кошка имеет проблемы с лишним весом. Покупайте для кошки корма высокого качества, где много мяса, избегайте в корме консервантов. Кормите ее говядиной, индейкой, печенью. Исключите копчености. Всегда наливайте свежую воду.

Фото: zasiraki. livejournal. com