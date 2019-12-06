Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Злата Кузнецова

Сноу-шу: кошачья аристократия в ореховых тонах

Зоосфера » Кошки

Довольно редкая красивая порода кошки Сноу-шу имеет одну отличительную особенность, загадкой остаётся то, какой у неё родится котёнок. Разведение породы становится процессом затруднительным, так как трудно добиться формирования идеальной стандартной внешности. "Удавшийся" котенок великолепного окраса, будет немало стоить — порядка 35-90 тысяч рублей.

Сноу-шу: кошачья аристократия в ореховых тонах

Сноу-шу переводится как "снежная туфелька". Кошка имеет белые лапки, поэтому считается отдельной породой.

"Снежная туфелька" родом из США

Данная кошка появилась в Америке. В 1960 году женщина, разводившая кошек, заметила у одной из них белые лапки. Она решила попробовать скрестить сиамскую кошку с американской короткошерстной, но, к сожалению, кошкам не хватило сиамского окраса. Когда она была повязана с сиамской повторно, результат получился положительным.

Стоит отметить, что на выставке породу не приняли, женщина перестала их разводить. Однако другая девушка по имени Вики Оландер занялась данной породой всерьез.

Тело сноу-шу среднего размера, весит от 4 до 6 кг. Форма головы в виде клина, у кошки есть скулы. Уши небольшие, имеют закругленную форму. Нос у кошки с легкой горбинкой. Глаза крупные, сине-голубые. Хвост кошки средней длины, толстоват, но к кончику сужается. Шерсть кошки приятная, шелковистая.

Кошка короткошерстная, имеет окрас, как у сиамской кошки с белыми лапками, лапки длинные.

Характер у кошки непростой, но весёлый

У кошек веселый, задорный нрав, они преданы и привязаны к хозяину. Кошка всегда чувствует, какое настроение у человека и подстраивается к нему. Мурлыка умна, легко поддается дрессировке. Стоит сказать, что кошки породы сноу-шу страдают от одиночества и тоски, могут плохо себя вести. Если вы не можете уделять пушистику должного внимания, заводить ее дома не стоит. Советуем приобретать сразу две кошки данной породы, чтобы они не скучали, пока дожидаются хозяина.

Кошка всегда рядом с хозяином, особенно любит играть с детьми. Данная мурлыка любит "поговорить", но делает это тихо. Эти кошки любят водные процедуры, они с радостью резвятся в воде и не хотят из нее выходить.

Кошка не мстительная. В быту не прихотливая, но любит когда хозяин ее гладит, если кошка чувствует, что у хозяина нет настроения, она не будет приставать.

"Снежная туфелька" очень сообразительная, она может открыть двери, замки, щеколды, кошки любят прятать мелкие вещи, поэтому лучше их убирайте. Однако кошку держать дома одно удовольствие.

Уход за шерстью нужен два раза в неделю, достаточно просто ее расчесывать специальным гребешком. Мыть кошку достаточно один раз в полгода, но можно и чаще. Обязательно не забывайте с кошкой играть. Она, подобно собаке, может приносить игрушки, которые хозяин будет кидать.

Не забывайте про чистку ушей и стрижку ногтей.

Фото: postila. ru

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Сноу-шу - всё о породе кошки
Новости
Causeur: РФ могла бы продавать ЕС нефть задёшево в обмен на страхование доставки
Dziennik Polityczny: Польше надоело терпеть украинских беженцев
В Британии тестируют "План Тысячелистник" на случай недельных отключений энергии
Newsweek: поддержка Украины со стороны США вызывает всё большую тревогу
МО РФ: расчёты САУ "Мста-С" уничтожили закрытые позиции украинских военных
В Иране над мечетью подняли "Красное Знамя Возмездия" — страна объявляет войну
Читатели Mirror: Сунак усугубит кризис в Британии, повысив налоги для жителей
Денис Пушилин: союзные силы продвигаются вперёд по всей линии фронта в ДНР
МО: бойцы РФ уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ на одном из направлений
МИД: РФ не собирается вводить зеркальные ограничения на въезд жителям Запада
Популярное
Силовые структуры
Русский хакер взломал программу управления войсками ВСУ, созданную в США

Российский хакер, известный под прозвищем "Джокер ДНР", заявил, что ему удалось взломать "самую крутую" американскую программу управления войсками DELTA, которую активно используют украинцы.

Русский хакер взломал программу управления войсками ВСУ, созданную в США
Бойцы 100-й бригады НМ ДНР захватили опорный пункт и пленных ВСУ у Невельского
Силовые структуры
Бойцы 100-й бригады НМ ДНР захватили опорный пункт и пленных ВСУ у Невельского
Мир. Новости мира
AT: телефон Трасс указывает на причастность Британии и США к подрывам на СП
Силовые структуры
В Сети появились фото фрегата "Адмирал Макаров", якобы уничтоженного ВСУ
Ольга Лебедева США признались: на Украине есть американские войска Ольга Лебедева Андрей Николаев Пора переписать Конвенцию Монтрё, чтобы обеспечить безопасность на Чёрном море Андрей Николаев Сергей Лебедев За "террористов" хорошо платят, но ФБР отъелось и разленилось Сергей Лебедев
Мир. Новости мира
Немецкий комик заявил о "туалетной катастрофе" в Германии
Мир. Новости мира
The Federalist: флаг Украины приравняли к ЛГБТ-символике
Суконкин заявил, что боевики ВСУ используют подлую тактику ракетных ударов
Силовые структуры
Суконкин заявил, что боевики ВСУ используют подлую тактику ракетных ударов
Последние материалы
Causeur: РФ могла бы продавать ЕС нефть задёшево в обмен на страхование доставки
Dziennik Polityczny: Польше надоело терпеть украинских беженцев
В Британии тестируют "План Тысячелистник" на случай недельных отключений энергии
Newsweek: поддержка Украины со стороны США вызывает всё большую тревогу
МО РФ: расчёты САУ "Мста-С" уничтожили закрытые позиции украинских военных
В Иране над мечетью подняли "Красное Знамя Возмездия" — страна объявляет войну
Читатели Mirror: Сунак усугубит кризис в Британии, повысив налоги для жителей
Денис Пушилин: союзные силы продвигаются вперёд по всей линии фронта в ДНР
МО: бойцы РФ уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ на одном из направлений
Живая изгородь: зелёные заборы в ландшафтном дизайне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников