Сноу-шу: кошачья аристократия в ореховых тонах

Довольно редкая красивая порода кошки Сноу-шу имеет одну отличительную особенность, загадкой остаётся то, какой у неё родится котёнок. Разведение породы становится процессом затруднительным, так как трудно добиться формирования идеальной стандартной внешности. "Удавшийся" котенок великолепного окраса, будет немало стоить — порядка 35-90 тысяч рублей.

Сноу-шу переводится как "снежная туфелька". Кошка имеет белые лапки, поэтому считается отдельной породой.

"Снежная туфелька" родом из США

Данная кошка появилась в Америке. В 1960 году женщина, разводившая кошек, заметила у одной из них белые лапки. Она решила попробовать скрестить сиамскую кошку с американской короткошерстной, но, к сожалению, кошкам не хватило сиамского окраса. Когда она была повязана с сиамской повторно, результат получился положительным.

Стоит отметить, что на выставке породу не приняли, женщина перестала их разводить. Однако другая девушка по имени Вики Оландер занялась данной породой всерьез.

Тело сноу-шу среднего размера, весит от 4 до 6 кг. Форма головы в виде клина, у кошки есть скулы. Уши небольшие, имеют закругленную форму. Нос у кошки с легкой горбинкой. Глаза крупные, сине-голубые. Хвост кошки средней длины, толстоват, но к кончику сужается. Шерсть кошки приятная, шелковистая.

Кошка короткошерстная, имеет окрас, как у сиамской кошки с белыми лапками, лапки длинные.

Характер у кошки непростой, но весёлый

У кошек веселый, задорный нрав, они преданы и привязаны к хозяину. Кошка всегда чувствует, какое настроение у человека и подстраивается к нему. Мурлыка умна, легко поддается дрессировке. Стоит сказать, что кошки породы сноу-шу страдают от одиночества и тоски, могут плохо себя вести. Если вы не можете уделять пушистику должного внимания, заводить ее дома не стоит. Советуем приобретать сразу две кошки данной породы, чтобы они не скучали, пока дожидаются хозяина.

Кошка всегда рядом с хозяином, особенно любит играть с детьми. Данная мурлыка любит "поговорить", но делает это тихо. Эти кошки любят водные процедуры, они с радостью резвятся в воде и не хотят из нее выходить.

Кошка не мстительная. В быту не прихотливая, но любит когда хозяин ее гладит, если кошка чувствует, что у хозяина нет настроения, она не будет приставать.

"Снежная туфелька" очень сообразительная, она может открыть двери, замки, щеколды, кошки любят прятать мелкие вещи, поэтому лучше их убирайте. Однако кошку держать дома одно удовольствие.

Уход за шерстью нужен два раза в неделю, достаточно просто ее расчесывать специальным гребешком. Мыть кошку достаточно один раз в полгода, но можно и чаще. Обязательно не забывайте с кошкой играть. Она, подобно собаке, может приносить игрушки, которые хозяин будет кидать.

Не забывайте про чистку ушей и стрижку ногтей.

Фото: postila. ru

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