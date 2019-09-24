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Автор Алла Шальнова

Питание шиншилл в домашних условия

Зоосфера » Грызуны print

На сегодняшний день шиншиллы одни из самых популярных домашних грызунов, отличающихся прекрасным здоровьем и достаточно долгим сроком жизни — около 10 лет. Правильно кормить шиншиллу дома — непростая, важная задача человека. Неправильный рацион губительно влияет на здоровье животного, может даже стать причиной быстрой смерти. Перед тем, как завести зверька хорошо изучите вопрос питания.

На воле шиншиллы едят скудную еду горной местности: цветочки, ветки, низкие растения. Несмотря на скудность, еда отличается высокой питательность, что нельзя сказать о смеси сена для шиншилл, продающееся в зоомагазине. В целом, питание домашнего зверька должно быть хорошо сбалансированно, разнообразно.

Особенно важно кормить животное едой, приближенной по качеству и составу к естественному, необходимо учитывать потребление белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов. Соотношения нужных веществ должны хорошо быть подобраны, во избежание негативного воздействия на рост и формирование скелета; внешнего вида шерсти, внутренних систем.

Шиншиллы в домашних условиях — не самые активные существа, поэтому количество корма не должно привести к ожирению. Толстое животное — не милое животное.

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Продумывая рацион шиншиллы учитывайте все его особенности — потребность в питательных веществах, сезона года, возраст и состояние зверка.

Белки — важный компонент для восстановления клеток, но у шиншилл нет высокой потребности в белках, поэтому стоит давать корм, содержащие белок не так много. Однако во время кормления и беременности шиншиллу стоит дополнительно кормить белковой пищей — творогом, молочными гранулами мясокостной мукой, молоком, кефиром.

Жиры занимает низкую позицию в рационе, примерно 4 процента. В основном требуются детенышам для правильного развития и дополнительно энергии. В качестве источников жира выступают орехи, жмых, семечки.

Углеводы — большая часть рационе — 35%. Углеводы способствуют выведению шлаков и токсинов. В этом помогут фрукты, овощи, травы, сено, зерно.

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Животному требуется витаминно-минеральный комплекс.

Витамины:

  • А — способствует поддержанию иммунной системы, состоянию кожи и шерсти, роботы органов зрения, формированию зубов и костей.
  • B — не дает животному получить нервное расстройство и заболевание печени, формирует жировую прослойку, регулирует обмен веществ, оказывает положительно влияние на шерсть.
  • С — регенерирует клетки.
  • Е-помогает избежать патологии беременности, заболевание детенышей.

Чем кормить шиншиллу?

Основа кормления — специализированный корм — гранулированный, сено, вода. Подкармливают грызуна травами, ягодами, фруктами, овощами, ростками пшеницы, овсом. Самое вкусная еда для шиншилл — орехи, сухофрукты.

Из зерновых смесей подойдет гречка, пшеница, перловка, кукуруза, лен, семечки подсолнечника и тыквенные. Сено стоит выбирать в зоомагазине в разделе для экзотических животных из клевера, бобовых, люцерны.

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Фото: selo-exp.com

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