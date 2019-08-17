Цистит у кошки: симптомы, причины, лечение

Наиболее частый недуг у кошки — цистит. Когда вы замечаете, что что-то не так с вашей пушистой любимицей, не медлите и сразу поезжайте в ветклинику. Очень важно вовремя диагностировать болезнь, чтобы не допустить осложнений и гибели животного.

Циститом называют воспалительный процесс в мочевом пузыре. Бывает острая форма болезни и хроническая. Острая форма имеет явные признаки, по которым можно вовремя поднять тревогу, хроническая часто протекает бессимптомно и тем самым считается опасной формой. Если во время болезни повреждаются кровеносные сосудики, то можно заметить в моче кровяные или гнойные выделения. В этой фазе у животного может даже образоваться тромб. Важно принять необходимые меры, когда у кошки зафиксирована острая форма, ведь если она перейдет в хроническую, то полностью излечить животное не получится.

Симптомы

1. Кошка часто сидит в лотке, но при этом дел там не делает. Как и у человека, при цистите у кошки возникают частые позывы к мочеиспусканию, хотя мочевой пузырь пуст. Обусловлено это воспалительным процессом, который вызывает обманчивое ощущение.

2. Кошечка мяукает от боли во время мочеиспускания, а после совершения процесса вылизывает свои половые органы.

3. Животное может сходить по-маленькому вне лотка, дабы привлечь внимание хозяина и сообщить ему таким образом о своих болезненных ощущениях.

4. Моча может потемнеть, появляются выделения (с кровью или гноем)

5. Живот постоянно напряжен (определяется при пальпации).

6. Температура тела повышена.

Нельзя ставить диагноз самостоятельно, подобные симптомы наблюдаются и у мочекаменной болезни.

Читать также: Странное поведение вашей кошки: как расшифровать

Причины цистита у кошек

Болезнь возникает как сама по себе, так и является следствием иных патологий. Цистит возникает часто у кошек с ослабленным иммунитетом (ослаблен он может быть, например, после перенесенного инфекционного заболевания). Основные причины:

хронические болезни мочевого пузыря, почек;

неправильное питание (если кормить дешевыми кормами) и нехватка витаминов и микроэлементов;

травмы в области малого таза;

ожирение, частое сидение на одном месте;

стресс;

простуда.

Читайте также: Можно ли котятам давать сухой корм?

Лечение цистита

Ветеринар, поставивший кошке диагноз, назначит комплексное лечение, которое обычно включает прием следующих препаратов:

антибиотиков (курс — неделя);

пробиотиков, дабы восстановить микрофлору желудка;

кровоостонавливающих препаратов (они понижают риск интоксикации, помогают уменьшить выделения крови в мочу).

спазмолитиков (чтобы кошке не было так больно ходить в туалет).

Если цистит был вызван каким-то другим недугом, то назначают препараты для лечения этой причины. Лечебный курс дополняют мочегонными травами, они помогут восстановить пораженные болезнью органы.

Читайте также: Какие витамины давать кошке?

Фото превью: zoowka.com